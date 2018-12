Higuain-Morata | ecco come e perché si può fare lo scambio

Milan-Chelsea : resta sullo sfondo lo scambio Higuain per Morata : Le voci di mercato non agevolano la serenità di Higuain . Secondo la Gazzetta dello Sport , il possibile scambio con Morata che resta sullo sfondo come potenziale via d'uscita invernale per cercare di risolvere i problemi di giocatore e club.

Milan - il gol di Ciano era valido! Crisi Higuain : va scambiato con Morata : Il Frosinone, alla seconda gara con Baroni in panchina, mira alla politica dei piccoli passi, raggiunta quota 10 dopo il pari di Udine,, ma una vittoria avrebbe cambiato le prospettive. Il Milan, in ...

Il calciomercato oggi – Si completa il puzzle dello scambio Higuain-Morata : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più l’inizio della finestra di calciomercato, si preannuncia un mese scoppiettante con le big intenzionate a muoversi per rinforzare le squadre. Chi ha bisogno di chiudere importanti operazioni è sicuramente il Milan, l’obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League e la squadra necessita di almeno tre innesti di spessore. Si avvicina sempre di più ...

Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta/ Calciomercato - lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma... : Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta: lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma le sirene di Calciomercato continuano a suonare

Higuain-Morata - la decisione della Juve sullo scambio Milan-Chelsea [DETTAGLI] : scambio Higuain-Morata – Si avvicina sempre di più l’inizio della finestra di calciomercato, si preannuncia un mese scoppiettante con le big intenzionate a muoversi per rinforzare le squadre. Chi ha bisogno di chiudere importanti operazioni è sicuramente il Milan, l’obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League e la squadra necessita di almeno tra innesti di spessore. Si avvicina sempre di più ...

Milan - Higuain ora spera in Sarri : ma lo scambio con Morata è difficile : MilanO - È ora di diventare grandi o, meglio ancora, di diventare leader. La crisi di risultati del Milan sta coincidendo con il digiuno di gol di Gonzalo Higuain , attorno al quale si sono accese in ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : scambio con il Chelsea vicino : Calciomercato Milan – Rino Gattuso si gioca la sua permanenza sulla panchina del Milan nelle ultime due partite del 2018. Chi invece avrebbe già deciso il suo futuro sarebbe invece Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe scelto di concludere la sua esperienza con la maglia rossonera dopo appena sei mesi. Nessun dubbio da parte dell’attaccante argentino […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: scambio con il Chelsea vicino ...

Higuain-Morata - i 10 motivi per cui l’affare può andare in porto : Si avvicina una nuova giornata valida per il campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è entrato nella fase importante. Una squadra altalenante è sicuramente il Milan, momento nero per il club rossonero che nell’ultimo match contro la Fiorentina ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta che ha complicato la corsa al quarto posto. Il tecnico Gattuso rischia sempre di più e sul banco degli imputati è finito anche quello ...

Morata-Higuain - Sarri a tutto campo : chiama il Pipita e pressa Abramovich : Partiamo dalle certezze. Maurizio Sarri spinge per Higuain a Londra e lavora per piazzare il deludente Morata. A Milano, invece, Gattuso realizza l'aspirazione del Pipita di raggiungere il suo ex ...

Gattuso show sul Milan : “Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco cosa dico” : Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha detto la sua in merito alla sconfitta rossonera contro la Fiorentina e non solo “E’ un momento complicato, oggi eravamo in emergenza, la sconfitta brucia. Abbiamo perso un po’ di brillantezza e oggi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo subìto un tiro in porta e un gol. E’ un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli“. Lo ...

Milan - Gattuso deluso : il caso Montolivo e lo scambio Higuain-Morata : Altra pesante sconfitta per il Milan nella gara di campionato contro la Fiorentina, deluso l’allenatore di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “È un momento complicato ma al di là del risultato non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo avuto poca brillantezza ma eravamo in emergenza. Ora bisogna solo trovare soluzioni e rimanere lucidi: non andiamo alla ricerca di colpevoli e non colpevoli. Dobbiamo uscire da ...

Milan - dal 2013 Higuain segna il doppio di Morata : Si parla di loro per un possibile, clamoroso, scambio di mercato tra Milan e Chelsea. Secondo la Gazzetta dello sport, dal 2013 a oggi Higuain ha segnato 153 gol, Morata la metà.

Milan - scambio Higuain-Morata : a decidere sarà la Juventus : Gonzalo Higuain e Alvaro Morata. Ap-Epa Alvaro Morata al Milan ci viene di corsa, Maurizio Sarri non vede l'ora di riabbracciare Gonzalo Higuain al Chelsea. Fosse per loro lo scambio sarebbe già fatto ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...