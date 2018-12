Hamsik | distrazione di primo grado al bicipite femorale

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Il comunicato del Napoli Il Napoli ha ufficializzato la diagnosi dell'infortunio occorso a Marekdurante il match contro l'Inter. Nel report dell'allenamento mattutino, il club partenopeo ha scritto di una «muscolare dialdella coscia destra».salterà sicuramente la sfida contro il Bologna, in programma sabato allo stadio San Paolo (ore 18.00). Dopodiché ci sarà la sosta, e allora il capitano azzurro potrà recuperare in vista di Napoli-Lazio (in calendario per domenica 20 gennaio).