Gremlins 2 La nuova stirpe film stasera in tv 27 dicembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 27 dicembre 2018)2 Laè ilin tv giovedì 272018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 00:50. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV2 Lain tv:La regia è di Joe Dante. Ilè composto da Zach Galligan, Phoebe Cates, John Glover, Robert Prosky, Robert Picardo, Dan Stanton, Don Stanton, Gedde Watanabe, Jackie Joseph, Keye Luke, Dick Miller, Shawn Nelson, Haviland Morris, Archie Hahn, Christopher Lee, Kathleen Freeman.2 Lain tv:Billy e la sua fidanzata ora vivono a New. Vengono a sapere che l’anziano proprietario del negozio dove Billy ha prelevato il suo Gremlin e’ morto e il locale verra’ demolito per far posto a nuovi edifici…2 La...