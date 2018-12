Gravina | «Valutiamo la sospensione della Serie A»

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L’intervista a Il Messaggero Gabriele, presidenteFigc, commenta a caldo gli scontri di San Siro e le parole del Questore di Milano. Le sue dichiarazioni raccolte da Il Messaggero: «Serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale».Il riferimento a De Laurentiis: «Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di questo turno di campionato (chiaro anche il riferimento ai sospetti sugli arbitri sparsi da De Laurentiis e criticati da Allegri, ndr) non saranno più tollerati. È il momento di incidere».sullaA: Sospendere il campionato? «Non lo so, ancora la notizia è troppo fresca. È una riflessione da ...