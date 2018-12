Gravina | Sospensione campionato? Riflessione da fare

Gravina : 'Pronte norme per rendere più semplice la sospensione delle gare' : Roma, 27 dic., askanews, - 'Adesso basta, quanto accaduto negli ultimi giorni non è più tollerabile. Il calcio è patrimonio dei veri tifosi e come tale va difeso da tutti coloro che lo utilizzano come ...

Gravina : «Valutiamo la sospensione della Serie A» : L’intervista a Il Messaggero Gabriele Gravina, presidente della Figc, commenta a caldo gli scontri di San Siro e le parole del Questore di Milano. Le sue dichiarazioni raccolte da Il Messaggero: «Serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale». Il riferimento a De ...

FIGC - boom Gravina : “possibile sospensione del campionato di Serie A” : Il presidente della FIGC Gravina ha ipotizzato la sospensione del campionato di Serie A dopo i fatti di Inter-Napoli di ieri sera I recenti fatti accaduti prima, durante e dopo Inter-Napoli, hanno portato il presidente della FIGC a fare una profonda riflessione in queste ore. Gravina ha parlato ad Il Messaggero delle possibili contromosse da parte della Federazione dopo la violenza ed il razzismo messa in mostra dalle tifoSerie ...

Figc - Gravina : “Sospensione per gli insulti? Non è la soluzione” : “Condivido l’amarezza di Ancelotti e di tanti italiani, e di tanti sportivi, ma dobbiamo stare attenti perché poi corriamo il rischio di diventare prigionieri di quel gruppetto di soggetti che con qualche coro hanno la forza di non far giocare nessuna partita“. Lo ha detto Gabriele Gravina, nuovo presidente della Figc, in occasione del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il ...