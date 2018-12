Gravina ' sabato la Serie A gioca'

Calcio - Gravina : "Sabato serie A gioca" : Così si è pronunciato, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FederCalcio, Gabriele Gravina.

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

