Gravina | ' Il campionato non si ferma | dobbiamo dare un segnale forte'

Calcio - Gabriele Gravina sugli incidenti a Milano : “Sospendere il campionato? Debbo rifletterci - sentiremo il Coni e il Ministero” : La notizia è di quelle che indignano e non possono di certo lasciare indifferente: è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra l’Inter ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0 e valido per il 18° turno di Serie A. Gli scontri, venutisi a creare al di fuori dell’impianto del “Meazza”, hanno portato all’accoltellamento di quattro supporters napoletani, medicati e dimessi già nella tarda ...

Gravina : «Esclusione dal campionato per i club che non pagano gli stipendi» : Gabriele Gravina ha parlato delle novità riguardanti le linee guida relative all'iscrizione ai campionati della stagione 2019/20. L'articolo Gravina : «Esclusione dal campionato per i club che non pagano gli stipendi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - la rivoluzione di Gravina : che spettacolo i playoff scudetto! Ecco come cambierebbe il campionato : L’inserimento dei playoff scudetto in Serie A sta già facendo molto discutere, sarebbe uno spettacolo pazzesco, proprio come in Champions League e nella NBA “I playoff per lo Scudetto sono il mio sogno. In Serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresca in misura esponenziale”. Questa frase del futuro presidente della FIGC Gravina, accende il dibattito su un argomento molto ...