Google Pay e FlixBus regalano 7 euro entro il 31 dicembre

Google Pay si aggiorna e si prepara ad introdurre nuove funzionalità : Il team di Google Pay continua a lavorare al miglioramento di questo servizio e l'aggiornamento alla versione 2.80 dell'app Android ce lo conferma

Samsung Pay e Google Pay supportano ora le carte UBI Banca : Samsung Pay e Google Pay sono ora compatibili con le carte di credito rilasciate da UBI Banca: i clienti potranno effettuare pagamenti direttamente da smartphone e smartwatch.

UBI Banca con Google Pay e Samsung Pay : alcune informazioni utili : Dalla giornata odierna, martedì 18 dicembre, i correntisti di UBI Banca possono sfruttare i vantaggi previsti da Google Pay e Samsung Pay, essendo entrato l'istituto a far parte dei circuiti di entrambe le piattaforme (nell'ambito delle carte Kalìa, Hybrid e Libra). Questo significa che i clienti potranno effettuare pagamenti contactless attraverso il proprio smartphone o smartwatch (a patto che i dispositivi risultino compatibili con le ...

Google Pay : dal 18 dicembre supporterà PostePay Evolution : Anno dopo anno cresce il numero di consumatori, anche in Italia, che si affida a smartphone e sistemi di pagamento elettronici per gestire i propri soldi. Che si tratti di effettuare pagamenti online o pagare in un negozio attraverso lo smartphone, la fiducia riposta in questi servizi digitali continua ad aumentare, come dimostrano le molteplici alternative a disposizione dei consumatori. Tra queste abbiamo già parlato di Google Pay, il digital ...

Google Pay con PostePay Evolution : dal 18 dicembre sulla nota prepagata : Google Pay allarga il proprio raggio d'azione sposando la celebre carta prepagata PostePay Evolution, che ricordiamo distinguersi dalla PostePay classica (quella gialla, per intenderci) per l'integrazione di un pratico codice IBAN, grazie al quale potrete inviare e ricevere bonifici. Dopo aver abbracciato Unicredit (ve ne avevamo parlato qui), il sistema di pagamenti mobile di Big G firma un sodalizio anche con Poste Italiane, come avrete ...

Google Pay supporterà le carte ricaricabili PostePay Evolution dal 18 dicembre : Anche la carta ricaricabile PostePay Evolution è pronta a entrare nel giro di Google Pay, il cui supporto ufficiale arriverà il 18 dicembre.

Google Pay - disponibile anche per i clienti Unicredit : ... gli utenti possono collegare le loro carte Unicredit a Google Pay e utilizzare Google Pay per fare acquisti sicuri, veloci e piacevoli in milioni di negozi in Italia e in tutto il mondo, anche ...

Unicredit in arrivo su Google Pay : matrimonio imminente - quali vantaggi? : Il matrimonio tra Google Pay e Unicredit è ormai prossimo: il servizio di pagamenti mobile del colosso di Mountain View si appresta ad inserire tra i propri partner uno degli istituti bancari di maggiore rilevanza nel palcoscenico nazionale ed internazionale. I correntisti hanno già iniziato a ricevere un messaggio di posta elettronica volto ad avvisarli dell'imminente novità, cui si accompagna la classica voce 'sta arrivando', senza dare ...

Unicredit annuncia l'arrivo del supporto a Google Pay : Unicredit annuncia sul suo sito ufficiale l'arrivo del supporto a Google Pay, la modalità di pagamento per effettuare acquisti nei siti web, nelle app e nei negozi fisici. Ecco come funzionerà.

Google Pay pronto ad introdurre i nickname per le carte insieme ai gruppi di pagamento : Dal teardown è emerso che Google potrebbe permettere di affibbiare un nickname ai metodi di pagamento salvati

Google Pay supporta ora le carte di debito del gruppo Iccrea Banca : Cresce il supporto di Google Pay alle banche italiane: da oggi anche le carte di debito del gruppo Occrea Banca possono essere utilizzate.

Come funziona Google Pay : Google Play, il servizio di pagamento digitale realizzato per Android è sbarcato ufficialmente anche in Italia. Questo significa che d’ora in avanti tutti coloro la maggior parte degli utenti che possiedono uno smartphone con il leggi di più...

Apple Pay vs Google Pay : le differenze : I sistemi di pagamento smart e contactless sono sempre più diffusi nel nostro paese anche se, gli erogatori dei servizi non sono ancora al 100% per quanto riguarda la compatibilità con i metodi di pagamento leggi di più...