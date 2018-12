Gli scontri con mazze e catene e l' investimento del tifoso nerazzurro | cosa è successo a

huffingtonpost

: +++ Morto tifoso interista investito durante gli scontri prima di #InterNapoli. +++ - Sport_Mediaset : +++ Morto tifoso interista investito durante gli scontri prima di #InterNapoli. +++ - repubblica : Calcio, morto tifoso interista investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli - TgLa7 : ++ #Caclio #InterNapoli : morto tifoso investito da van. L'incidente era avvenuto dopo gli scontri del prepartita ++ -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Il questore di Milano, Marcello Cadorna, l'ha definita "un'azione squadristica ignobile". Erano le 19.30 circa, mancava un'ora all'inizio della partita tra Inter e Napoli quando, a un paio di chilometri dallo stadio Meazza, sono partiti glitra ultras. I tafferugli hanno avuto una conclusione tragica: undell'Inter, Daniele Belardinelli, di 35 anni, è stato investito. Trasportato in ospedale in codice rosso è morto nella mattinata del 27 dicembre, all'indomani del match. Non è ancora chiaro se sia stato travolto dal van su cui viaggiavano i tifosi partenopei o da un suv scuro, ripreso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, ma l'di Belardinelli è stato solo l'ultimo atto di una serata diSono stati minuti di violenza e confusione: contro i tifosi del Napoli hanno teso un agguato gli ultras dell'Inter ...