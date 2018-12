Gli amori più duraturi di Hollywood | scopriamoli tutti!

«Lei mi tiene - nonostante il tradimento : perché non basta l’orgoGlio - per rompere Gli amori?» : Buonasera Ester. Chi scrive, storia vera nonostante il nick stupido, è un traditore recente ma seriale. Molto fluido e dominante. Il traditore, da vero pirla, si è fatto beccare in estate (freudiano?). La tradita, con notevole sorpresa, si mostra tosta e risoluta, e mi tiene ancora in casa, nonostante la rabbia. Fino a fine luglio siamo stati una bella coppia, con prole altrettanto bella, completamente autonoma e molto indipendente per gusti, ...

Il 2018 di Geordie Shore : tra fiGli - matrimoni annullati e nuovi amori : giulia.zavan 23 December 2018 È stato un 2018 pieno di novità nel mondo di Geordie Shore e prima di tuffarci nel nuovo anno, ecco quello che è successo ai tuoi protagonisti preferiti negli ultimi 365 giorni. Da Charlotte Crosby a Gaz Beadle , da Sophie Kasaei a ...

GF Vip 3 - per Ilary Blasi Gli amori della casa non erano veri : La seconda edizione del Grande Fratello Vip si è appena conclusa ed è tempo di bilanci. in un'intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Ilary Blasi dice la sua...

Gf Vip 3 - Ilary Blasi : «Per me Gli amori della casa non erano veri» : La seconda edizione del Grande Fratello Vip si è appena conclusa ed è tempo di bilanci. In un intervista rilasciata al settimanale ' Chi ' di Alfonso Signorini, Ilary Blasi dice la sua su questa ...

Gf Vip 3 - per Ilary Blasi Gli amori della casa non erano veri : La seconda edizione del Grande Fratello Vip si è appena conclusa ed è tempo di bilanci. in un intervista rilasciata al settimanale 'Chi' di Alfonso Signorini, Ilary Blasi dice la sua su questa ...

Peli pubici in fialette - abiti da sposa sottovetro : ecco i musei deGli amori infranti - c’è di tutto e arriva da tutto il mondo : 1/20 ...

Giornata contro la violenza sulle donne - un rap suGli amori insani Video : In Italia nei primi dieci mesi del 2018 sono già 106 le vittime di femminicidio, mentre dal gennaio 2000 a ottobre di quest'anno sono 3.100 le donne uccise dagli uomini. Numeri allarmanti quelli ...

Vincent Cassel compie 52 anni. Gli amori - da Bellucci a Kunakey - e i look del divo bello e 'maledetto' : Se mai avesse bisogno di me la raggiungerei dall'altra parte del mondo. Non c'è nessuna guerra'. Figlio d'arte dell'attore e ballerino Jean-Pierre Cassel e della giornalista gastronomica Sabine ...

Il Principe Carlo : Gli amori clandestini dell'eterno erede al Trono : Alla soglia dei settant'anni trapelano nuovi scoop e nuove indiscrezioni sulla travagliata vita sentimentale del Principe Carlo . In attesa dei grandi festeggiamenti del 14 Novembre, data in cui l'...

Il Principe Carlo : Gli amori clandestini dell euro eterno erede al Trono : Alla soglia dei settant'anni trapelano nuovi scoop e nuove indiscrezioni sulla travagliata vita sentimentale del Principe Carlo . In attesa dei grandi festeggiamenti del 14 Novembre, data in cui l'...

Il Principe Carlo : Gli amori clandestini dell'eterno erede al Trono : Alla soglia dei settant'anni trapelano nuovi scoop e nuove indiscrezioni sulla travagliata vita sentimentale del Principe Carlo . In attesa dei grandi festeggiamenti del 14 Novembre, data in cui l'...

Grande Fratello Vip - Maurizio Costanzo brutale con le coppie del reality : 'Gli autori costruiscono Gli amori' : Le tenere amicizie nate all'interno della casa del Grande Fratello Vip non stanno convincendo il pubblico del reality-show che vede queste coppie, o probabili coppie, troppo costruite. Ad affiancarsi ...

Maurizio Costanzo commenta il Gf Vip : ecco cosa pensa deGli amori nati nella Casa : Maurizio Costanzo, nuove dichiarazioni sul Gf Vip: quello che pensa delle coppie nate all’interno del reality Quando Maurizio Costanzo esprime un suo pensiero lo fa sempre con cognizione di causa e giustificando le sue posizioni con ragionamenti mirati e precisi. Questa volta, interpellato come ogni settimana da Chi, il conduttore ha detto la sua sul […] L'articolo Maurizio Costanzo commenta il Gf Vip: ecco cosa pensa degli amori ...

Belen - tutta la verità sulla sua vita sentimentale : “Gli amori finiti ritornano” : Belen Rodriguez si racconta, tutta la verità sulla sua vita privata: “Gli amori finiti ritornano puntualmente” Belen Rodriguez, spesso anche suo malgrado, è più volte stata al centro del gossip negli ultimi mesi. La crisi con Iannone (e la successiva rottura), il riavvicinamento con Fabrizio Corona e la pace ritrovata con Stefano De Martino, di […] L'articolo Belen, tutta la verità sulla sua vita sentimentale: “Gli amori ...