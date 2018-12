Giudice Sportivo | gli squalificati in vista della 19^ giornata | 11 i calciatori sanzionati

Giudice Sportivo - Koulibaly e Insigne squalificati per 2 giornate. Inter - 2 gare a porte chiuse : Il Giudice sportivo di serie A ha squalificato per due giornate ciascuno Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne del Napoli. Il difensore ha ricevuto una giornata per l'ammonizione, in quanto gia' ...

Le decisioni del Giudice Sportivo su Inter-Napoli : Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne del Napoli sono stati squalificati per due giornate; l'Inter giocherà due partite senza spettatori e una senza curva

Giudice Sportivo : due turni a porte chiuse per San Siro - tre per la Curva Nord : Dopo i fatti di ieri sera è arrivato il responso del Giudice Sportivo: San Siro non si tingerà di nerazzurro per le prossime due gare, mentre la Curva Nord per tre. Questo il comunicato del Giudice Sportivo: “Obbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore “2° anello verde” primo di spettatori: alla società Internazionale per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la ...

Inter-Napoli - arriva la stangata del Giudice Sportivo : ecco le sanzioni ai nerazzurri - Koulibaly e Insigne : Sono stati emessi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti nella 18ª Giornata di Serie A: sanzionata la curva dell’Inter, 2 giornate a Koulibaly e Insigne Boxing Day amaro per il calcio italiano. La prova in stile ‘Premier League’ ha fatto scivolare il calcio giocato in secondo piano, lasciando la luce dei riflettori ai fatti di cronaca successivi a Inter-Napoli. Il big match del ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, mentre un Assistente effettuava il controllo delle reti, lanciato ...

Serie A - gli squalificati dal Giudice Sportivo in vista delle gare di Santo Stefano : Serie A, il giudice sportivo ha diramato la lista dei calciatori che salteranno la prossima gara di campionato: i nomi Sono 6 i giocatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite del 17° turno di Serie A. Questo l’elenco: Jose Luis Palomino e Rafael Toloi (Atalanta), Valon Behrami (Udinese), Jasmin Kurtic (Spal), Rogerio (Sassuolo), Bruno Alves (Parma). Tra le società, multa di 2.000 euro al Chievo ...

Savoia - mazzata del Giudice Sportivo : gara a porte chiuse al Giraud : Una gara da disputare a porte chiuse e 1.800 euro di multa. mazzata del giudice sportivo sul Savoia . I fatti riguardano il match contro il Fasano giocato ieri. Le sanzioni giungono 'per avere, propri ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie A – Si è da poco conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Continua il dominio della Juventus mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, per il resto è corsa bellissima per la qualificazione in Champions League con tante squadre in corsa per lo stesso obiettivo. Nel frattempo sono stati comunicati gli ...

Serie B - Giudice Sportivo : un turno a Bandinelli - Terzi e Vaisanen : MILANO - Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le proprie decisioni dopo la sedicesima giornata di Serie ...

Giudice Sportivo - dieci squalificati in Serie A : multa per l’Inter : squalificati Serie A – Due giornate di squalifica per Ceppitelli, Srna e Djuricic, un turno di stop per Bereszynski, Criscito, Depaoli, Milenkovic, Bentancur, Edimilson e Veretout; Inter obbligata a pagare una multa di 15mila euro per i disordini provocati dai propri tifosi all’Allianz Stadium dopo la sfida con la Juventus sono queste le decisione in merito ai fatti della 15a. giornata del […] L'articolo Giudice Sportivo, dieci ...