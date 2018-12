Gilet gialli | negozi per anticipo saldi

Francia - non si ferma la protesta dei Gilet gialli : cortei e blocchi a Capodanno : ... l'effetto è simile", ha dichiarato a France Info, spiegando di aver avanzato la richiesta di cominciare i saldi subito dopo Capodanno alla sottosegretaria all'Economia Agnès Pannier-Runacher. "...

Gilet gialli : è presidio continuo. "Noi non molliamo" : La sera del 24 dicembre, sulle rotonde delle più diverse città francesi ci sono gli stessi visi delle ultime cinque settimane e mezzo. Per le strade spuntano tavoli da campeggio, gazebo bianchi e ...

Anziana ebrea insultata da Gilet gialli : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Tre gilet gialli hanno aggredito verbalmente, con slogan e gesti antisemiti, un'Anziana signora ebrea ieri sera nella metropolitana di Parigi, mentre rientravano dalle ...

Gilet gialli - guerriglia in strada : poliziotto estrae la pistola e la punta contro i manifestanti. Forze dell’ordine in fuga : Nel sesto sabato di protesta dei Gilet gialli in tutta la Francia, che ha portato all’arresto del leader del movimento, nelle strade di Parigi si è assistito a scene di guerriglia. Nel video, che circola sui social, il momento in cui un poliziotto è costretto a estrarre la pistola e a puntarla contro i manifestanti. Le immagini hanno fatto molto scalpore, anche se un video più lungo, firmato da Clément Lanot, mostra ciò che è successo ...

Gilet gialli atto sesto : Parigi sotto attacco : All'indomani del voto parlamentare sulle misure annunciate da Emmanuel Macron, che ieri era in Ciad,, la pressione dei Gilet gialli sul governo resta intatta. Per l'atto VI, ieri quasi 39 mila persone ...

Francia - protesta di 38mila Gilet gialli : fermato leader del movimento. Scontri a Parigi. Bloccata frontiera italo-francese : Sono ricomparsi nelle vie di Montmartre, e in altri quartieri di Parigi, dagli Champs-Elysées a place de la Concorde. E in tutta la Francia. A tre giorni da Natale il cosiddetto ‘atto sesto’ dei gilet gialli ha raccolto 38mila manifestanti in tutto il Paese, ma in consistente calo rispetto alle proteste delle scorse settimane (sette giorni fa erano 66mila). Il raduno si chiude con 81 fermi in tutta la ...

Gilet gialli a sorpresa in corteo a Montmartre : fermato il portavoce Drouet | Scontri in centro a Parigi : Bloccato il traforo del Monte Bianco. La polizia presidiava Versailles ma la protesta si è "spostata"

Gilet gialli : 23.800 in piazza in Francia : PARIGI, 22 DIC - Sono 2.000 a Parigi e 23.800 in tutta la Francia i Gilet gialli al loro sesto appuntamento, una partecipazione ancora in ribasso rispetto a sabato scorso , 33.500 in tutto il Paese, . ...

Gilet gialli - la mobilitazione perde d'intensità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ncc - il governo pronto al decreto nella notte. I tassisti bloccano i servizi a Roma - i noleggiatori : “Faremo come i Gilet gialli” : Il maxiemendamento passato all’ora di pranzo aveva scontentato tutti, tassisti e noleggiatori, che da giorni avevano dato vita a un braccio di ferro col governo per rivendicare ciascuno i propri diritti. Poi con lo stralcio della norma sugli Ncc che avevano promesso di “fare come i gilet gialli“, lo scontento è stato solo dei tassisti che in serata hanno bloccato il servizio a Roma, alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino, ...

Gilet gialli : 23.800 in piazza in Francia : ANSA, - PARIGI, 22 DIC - Sono 2.000 a Parigi e 23.800 in tutta la Francia i Gilet gialli al loro sesto appuntamento, una partecipazione ancora in ribasso rispetto a sabato scorso, 33.500 in tutto il ...

Tensione a Parigi per i 'Gilet gialli' : 20.25 Scontri a fine cortei dei cosiddetti 'Gilet gialli' a Parigi. La giornata era trascorsa pacificamente. Centinaia di manifestanti sui Champs Elysées scontrandosi con la polizia,che ha lanciato lacrimogeni e cannoni ad acqua. Cariche e lanci di oggetti hanno costretto,ancora una volta, gli esercenti che a 3 giorni da Natale avevano riaperto)a proteggere le vetrine e a chiudere i locali. E' stata la sesta protesta dei 'Gilet gialli': 2mila ...

Gilet gialli - decima vittima/ Parigi - scontri sugli Champs-Elysees : manifestanti si confondono tra i turisti : Gilet gialli, decima vittima: nuovo incidente mortale. Ultime notizie, scontri a Parigi tra polizia e manifestanti. Bloccata la frontiera Francia-Italia.

Incidente a un blocco dei Gilet gialli : un morto - è la decima vittima - Scontri a Parigi - raid a sorpresa a Montmartre : Il procuratore di Perpignan, Jean-Jacques Fagni, ha confermato la morte dell'automobilista, che ha tamponato un camion fermo a un blocco stradale all'ingresso dell'autostrada. "Il conducente del tir - ...