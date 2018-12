Gattuso salva la panchina del Milan Ringhio evita l' esonero Retroscena

Gattuso è sempre più solo : si affida al 4-3-3 per salvare la panchina : Rino Gattuso è sempre più solo e per salvare la panchina del Milan sta pensando di confermare il tridente per il match di mercoledì contro il Frosinone, all'ora di pranzo. La bella notizia per il ...

Gattuso rischia grosso : serve il vero Higuain per salvare la panchina : Sarà compito di Gattuso recuperare mentalmente e fisicamente un giocatore fondamentale come Higuain, uno dei centravanti migliori del mondo. serve l'argentino per ritrovare la vittoria già nelle ...

Milan - Gennaro Gattuso ha 10 giorni per salvarsi : nuovo mister - un nome-bomba : Qui Milan, dove Gennaro Gattuso sarebbe di nuovo a rischio esonero dopo il deludente e asfittico pareggio col Bologna e il disastro ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League. Il mister avrebbe ...

Correa strozza l’urlo del Milan - la Lazio si salva in extremis : la squadra di Gattuso non sa soffrire : Nonostante le numerose assenze il Milan rischia di prendersi tre punti pesantissimi all’Olimpico, la Lazio però si salva nel recupero grazie a Correa Il Milan di Gattuso non sa soffrire, è questo il paradosso che la formazione rossonera si porta dietro, nonostante la grinta del proprio allenatore. Alfredo Falcone/LaPresse La partita dell’Olimpico contro la Lazio ne è la conferma, con i rossoneri raggiunti solo nel recupero da ...

Milan - contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso : 2-1 - Romagnoli segna anche a Donnarumma : Alessio Romagnoli nel bene e nel male. Il Milan piega il Genoa 2-1 nel recupero della prima giornata di campionato, la gara non venne giocata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, grazie ad un ...

La scommessa di Gattuso : salvare la panchina e puntare alla Champions : La vita dell’allenatore è sempre in bilico. Più di quella del calciatore. In effetti quando le cose vanno male in