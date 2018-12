Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli | ' Ministro della Nutella smetta panni ultras'

Blastingnews

@Nath67Lic @alexdelprete Mi tocca il cuore. Ma non abbiamo Gadda, alle viste. Al massimo, Gad. Lerner.
Inter-Napoli, Gad Lerner: 'Odio legittimato politicamente. E Salvini smetta di fare l'ultras'

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quellicronaca che oggi parlano di un mortoinvestito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violentacontrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore delKoulibaly.Inevitabile l'apertura di un dibattito anche sul fronte politico che porta gli opinionisti a chiamare in causa undel'no che, pur godendo di ampio consenso, negli ultimi mesi è finito nell'occhio del ciclone anche per aver partecipato ad una festa del tifo organizzato del Milan....