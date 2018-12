Fratello pentito ucciso a Pesaro | Salvini | chi ha sbagliato salterà

Fratello del pentito ucciso a Pesaro : “Era sotto protezione - qualcosa non ha funzionato” : Sono ancora a piede libero i due killer che il giorno di Natale hanno ucciso Marcello Bruzzese, Fratello di un collaboratore...

Pesaro - 'ndrangheta uccide Fratello di pentito sotto protezione. Bufera su Salvini : La Procura e la Direzione distrettuale antimafia di Ancona procedono per omicidio volontario premeditato con l'aggravante mafiosa. Marcello Bruzzese era già scampato ai sicari nel '95, un agguato ...

Chi è Girolamo Bruzzese - il pentito di 'ndrangheta Fratello della vittima di Pesaro : Era l'autunno del 2003 quando Biagio Girolamo Bruzzese - fratello di Marcello, ucciso il giorno di Natale nel centro storico di Pesaro - si presentò dai carabinieri di Polistena con una pistola in mano. Era l'arma con cui era convinto di aver ucciso il boss Teodoro Crea, di cui fino a poco tempo prima era stato il braccio destro. Quando aveva esploso quei colpi contro il suo ormai ex capo Bruzzese era latitante da sette anni e, spiega ...

Omicidio del Fratello del pentito - Grasso a Tgcom24 : 'Una sconfitta dello Stato' : Il leader di Liberi e Uguali ha commentato anche la recente dichiarazione di Salvini secondo il quale " tra pochi mesi la mafia sarà distrutta ". "Io me lo auguro, ma ne dubito, soprattutto se i ...

Omicidio del Fratello del pentito - Libera : 'Il delitto pone molti interrogativi sulla protezione' : L'assassinio a Pesaro di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di Giustizia Girolamo, potrebbe essere non solo una vendetta trasversale ma anche una sfida allo Stato e un messaggio inviato a ...

Omicidio del Fratello del pentito - la pista di una faida di 'ndrangheta che si trascina da 24 anni : Gli inquirenti indagano per Omicidio volontario premeditato con l' aggravante mafiosa per l'uccisione di Marcello Bruzzese, il 51enne fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese, ...

Omicidio del Fratello del pentito - indaga la Dda : 'C'è l'aggravante mafiosa' : Procura di Pesaro e Distrettuale antimafia di Ancona procedono contro ignoti per Omicidio volontario premeditato con l' aggravante mafiosa per l'uccisione di Marcello Bruzzese, il 51enne fratello del ...

Fratello pentito ucciso - Pesaro sconvolta : ANSA, - Pesaro, 26 DIC - "Non è giusto che una città venga sconvolta in questo modo. Quanti sono i collaboratori di giustizia a Pesaro? Quale è il livello di sicurezza richiesto? Cosa non ha ...