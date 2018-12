Francia | non si ferma la protesta dei gilet gialli | cortei e blocchi a Capodanno

Manovra - Tria : 'situazione Francia ha irrigidito posizione Commissione Ue verso di noi - non il contrario' : La "situazione in cui versa la Francia ha irrigidito la posizione della Commissione Ue verso di noi, non il contrario". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervistato da 24Mattino su Radio 24, commentando la decisione della Commissione europea di non avviare la procedura di infrazione contro l'Italia.

La Francia continuerà la lotta contro il terrorismo in Siria nonostante decisione di Trump - : La ministra per gli Affari Europei Nathalie Loiseau ha indicato le diverse priorità di Parigi e Washington nella regione. La Francia intende continuare la lotta contro il terrorismo in Siria, ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

Per Moscovici l'Italia non può sforare - la Francia si : è in emergenza - Salvini non ci sta : L'Europa, in chiusura di 2018, si è trovata di fronte a due brutte gatte da pelare. Il riferimento va naturalmente alle leggi di bilancio italiane e francesi. A Roma hanno provato ad innalzare il debito oltre i parametri imposti dall'Unione Europea per finanziare quota 100 e il reddito di cittadinanza, a Parigi sul finire dell'anno hanno dovuto fare la medesima operazione in previsione per dare risposte alle vibranti proposte dei gilet gialli. ...

Moscovici : “deficit di Francia e Italia non paragonabili : Salvini - l’UE vuole rovesciare il governo italiano. : Il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici torna a mettere nel mirino l’Italia. Ancora una volta boccia la manovra presentata dal governo: “Sto lavorando per evitare sanzioni sulla manovra. L’Unione Europea – ha sostenuto – sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso. Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l’Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le ...

Moscovici : "I deficit di Francia e Italia non paragonabili". Salvini : "No figli e figliastri" : Il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici torna a mettere nel mirino l'Italia. Ancora una volta boccia la manovra presentata dal governo: "Sto lavorando per evitare sanzioni sulla manovra. L"Unione Europea - ha sostenuto - sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso. Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l"Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le regole". Poi torna alla ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katharina Althaus domina in Francia davanti a Lundby e Takanashi. 12ma Lara Malsiner : Katharina Althaus non si ferma più e vince la seconda gara in due giorni (la terza di fila in stagione) a Premanon, in Francia, in occasione della seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile. La tedesca si conferma in grandissima condizione e domina grazie ad un secondo Salto sensazionale in cui ha scavato un gap abissale nei confronti delle avversarie. Althaus, che aveva chiuso in vetta la prima serie con 2 punti di margine su ...

Perché di fronte ai contabili dell'Ue Italia e Francia non sono uguali : Un 'filo giallo' unisce le vicende dei gilet francesi e quelle del governo Italiano nello scontro con la Ue sui conti pubblici. Nelle ore cruciali della trattativa tra governo e Commissione sulla manovra, la decisione di Emmanuel Macron di allargare le maglie del bilancio per placare la protesta di piazza, ha scatenato le ire della maggioranza giallo-verde e un desiderio di ‘revanche’. Bruxelles non può usare due ...

Ue - Di Maio : 3% Francia? Non rispondo per non creare problemi a Conte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Francia - Laporte si scaglia contro il ct Deschamps : “Ecco perché non mi convoca” : In un’intervista rilasciata a EitB, il difensore del City Aymeric Laporte ha attaccato il ct della Francia Deschamps accusandolo di non convocarlo per motivi personali: “Non è una scelta tecnica, ma è una questione personale. perché non vengo convocato dovreste chiederlo a lui: non credo sia per motivi sportivi. Io contro di lui non ho nulla e gli porto massimo rispetto, ma non lo chiamerò mai. Se dovessi farlo comunque non lo ...

L’UE boccia ancora l’Italia - Moscovici : “Il 2 - 04% non basta!! Italia no come Francia” : Manovra, ancora problemi, Moscovici boccia e chiede ulteriori sforzi sul deficit sceso al 2,04% “Non ci siamo ancora”. Il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici boccia l’ultima proposta di Bilancio del governo Italiano che calcola di abbassare il deficit per il 2019 dal 2,4% – preventivato nella bozza di manovra rigettata da Bruxelles – al 2,04%. Un taglio dello 0,4 per cento che agita la base di ...