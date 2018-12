Franca Leosini | Non amo le feste | sono giorni in cui si avverte con maggiore

Franca Leosini : "Natale? Non amo le feste. Si avverte il vuoto di certe assenze con più intensità" : Franca Leosini, giornalista e conduttrice televisiva, volto storico di Storie maledette, il programma dedicato alla cronaca nera in onda su Rai 3, è stata intervistata dal programma radiofonico I Lunatici, in onda su Rai Radio 2.La giornalista napoletana, ovviamente, ha parlato delle festività natalizie conclusesi da poco, esternando un pensiero controcorrente, mai banale, come nel suo stile, e assolutamente condivisibile.prosegui la ...

Franca Leosini a Radio Due : “Se hai un briciolo di sensibilità - a Capodanno non puoi non avere un filo di nostalgia” : Franca Leosini è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Franca Leosini ha parlato del suo rapporto con le festività natalizie: “Penso a quelli che lavorano o magari hanno un momento di difficoltà. Penso alle persone un po’ più sole, in questi giorni i nostri pensieri devono ...

Geo - Maurizio Costanzo e l'elogio di Sveva Sagramola e Franca Leosini : Renzo Arbore è capace di costruire con poco, spettacoli divertenti, interessanti e di ottimo ascolto. Perché non pensare a questo gruppo di autori e interpreti per uno o più sabati su Raiuno? ...

Cara Franca Leosini - no : lo stupro non è una lusinga : Franca Leosini, nel corso della puntata di Storie Maledette dedicata alla strage di Erba, commentando la dichiarazione di Rosa Bazzi secondo cui lei avrebbe reagito a uno stupro, ha offeso tutte le vittime di questo crimine dicendo che la Bazzi – sostanzialmente – non poteva essere vittima di quel reato perché non aveva un “fascino di un fulgore ustionante”. Di aspetto fisico aveva parlato anche in relazione a Sabrina ...

Delitto di Erba : la lezione di Franca Leosini alle «Iene» : Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi Franca Leosini © Iwan Palombi ...

Franca Leosini - la puntata speciale di Storie Maledette sulla strage di Erba fa il 6% di share. Il contro-interrogatorio ai fratelli Castagna : La verità dei media, la verità della giustizia e quella dei fatti non sempre coincidono ma spesso il metodo televisivo sortisce i suoi effetti collaterali con il tifo da stadio tra innocentisti e colpevolisti. Il danno è enorme, forse per questo Storie Maledette, grazie alla sua autorevolezza si propone come cassazione televisiva per i gialli. Una puntata speciale porta lo spettatore nel “cuore ferito della strage di Erba” con ...

Storie Maledette - Franca Leosini la strage di Erba con i fratelli Castagna : [live_placement]Storie Maledette, Franca Leosini racconta la strage di Erba con i fratelli Castagna prosegui la letturaStorie Maledette, Franca Leosini la strage di Erba con i fratelli Castagna pubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2018 21:15.

Torna ‘Storie Maledette’ - lo speciale di Franca Leosini sulla strage di Erba : Il 16 dicembre in prima serata su Rai Tre una puntata speciale del programma dedicata ai tragici fatti per cui stanno...

Storie Maledette - Franca Leosini racconta la strage di Erba con i fratelli Castagna : A 12 anni dalla strage di Erba, in cui furono uccise tre donne e un bambino e fu gravemente ferito un uomo, Franca Leosini ripercorre la storia del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo in via definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi, in un appuntamento speciale di Storie Maledette in onda questa sera, domenica 16 dicembre, dalle 21.15 su Rai 3.prosegui la letturaStorie Maledette, Franca Leosini racconta la strage di Erba ...

Storie Maledette - Franca Leosini e le voci sugli sviluppi clamorosi sulla strage di Erba : Che la strage di Erba non sia una storia del tutto chiusa lo dimostra la recente sentenza con cui la Cassazione ha autorizzato gli avvocati della difesa a svolgere ulteriori indagini a tutela dei loro ...

'Storie Maledette' - domenica su Rai 3 e in streaming su Raiplay : conduce Franca Leosini : La storica trasmissione "Storie Maledette" torna in tv con una puntata speciale sulla strage di Erba nella prima serata di domenica 16 dicembre 2018. Come sempre il programma sarà condotto da Franca Leosini e sarà trasmesso, alle ore 21:15 circa, in tv su Rai 3 e in streaming su Raiplay. Il titolo esatto dello speciale è "Nel cuore ferito della strage di Erba", il famoso caso di cronaca nera del 2006 sul quale c'è ancora da fare molta luce. In ...

Tornano Franca Leosini e Storie Maledette : domenica 16 una puntata speciale sulla strage di Erba : Ritorna Storie Maledette , la trasmissione condotta da Franca Leosini che si addentra nei casi di cronaca più bui e misteriosi della storia italiana. domenica 16 dicembre alle 21.20 su Raitre ci sarà ...

Franca Leosini : “Puntata speciale di Storie Maledette”. Lei non anticipa nulla ma il sito davidemaggio svela : sarà sulla strage di Erba : “Ci sarà una puntata importante, a metà dicembre, il 16. Non dico niente, primo per serietà e secondo perché sono napoletana e quindi scaramantica: sarà una sorpresa”, ha dichiarato Franca Leosini qualche giorno fa a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1. Dichiarazione che ha suscitato subito l’entusiasmo e la curiosità dei numerosi fan di Storie Maledette. Il tema, non annunciato dalla giornalista napoletana, è ...

Franca Leosini torna in tv contro Le Iene : ecco perché - : Franca Leosini tornerà presto con una nuova stagione di Storie Maledette. Le nuove puntate, sempre corredate con importanti interviste ai protagonisti della cronaca nera italiana, tornano su Rai 3 dal prossimo 16 dicembre. Franca non ha voluto svelare di cosa tratterà nella prima puntata ma DavideMaggio.it rivela che la giornalista sia prontissima per ...