Flat tax | non ha senso che il governo regali soldi a gente come me

Flat tax solo per le partite Iva - la convenienza arriva al 30% : La Flat tax è stata uno dei capisaldi della campagna elettorale della Lega. Ma per il momento il progetto è stato rimandato a data da destinarsi. In compenso, il governo giallo-verde ha optato per un ...

5 porte per la Flat tax. Ma la riforma è "mini" : La mini flat tax comincia a prendere forma. Il testo varato dal governo ha confermato l'aumento a 65mila euro della soglia dei ricavi e dei compensi per accedere al regime forfettario. E così si ...

Arriva la “Flat tax” : ecco le 5 vie per entrarci : L’aumento dei ricavi e l’eliminazione dei vincoli su beni strumentali e collaboratori impone agli interessati di valutare possibilità e modalità d’accesso al regime agevolato...

La Flat tax tradita e dimenticata : Ma voi sapete che fine ha fatto la Flat tax? Qui ne abbiamo perse le tracce e stiamo iniziando a preoccuparci. Siamo a un passo dal rivolgerci all'infallibile Sciarelli perché le dedichi una puntata ...

Pensionati stranieri - al Sud Flat-tax al 7% : Mentre l'ex viceministro all'Economia e oggi parlamentare di Leu, Stefano Fassina, sottolinea che 'un'altra strada era possibile: concentrando l'extra-deficit sugli investimenti pubblici, in ...

Pensionati - Flat tax al 7% per chi si trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Manovra - Flat tax al 7% per i pensionati stranieri che si trasferiscono nei piccoli borghi del Sud : ecco come funziona [ELENCO COMUNI] : Il maxi-emendamento alla Manovra non è ancora formalmente al Senato, ma a Palazzo Madama sono circolate alcune bozze del pacchetto di quasi 300 pagine vengono confermate le misure annunciate dal Governo, con alcune novità. Tra queste c’è la flat tax al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi al Sud Italia: un provvedimento importante che potrebbe portare migliaia di anziani stranieri a spostarsi nelle nostre Regioni ...

Legge di bilancio - in arrivo la Flat tax per i pensionati stranieri che scelgono il sud : L'emendamento a firma del leghista Alberto Bagnai prevede il pagamento di un'imposta forfettaria al 7%. I proventi...

Manovra - vince la linea del M5s : niente Flat tax - ora Matteo Salvini barcolla : Il piano era ambizioso. ' La flat tax verrà fatta, è nel contratto di governo. Vogliamo fare in piccolo quello che ha fatto Trump in America', diceva Matteo Salvini lo scorso agosto, con il piglio di ...