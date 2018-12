FIRENZE | CAMION IN RETROMARCIA DANNEGGIA CORRIDOIO VASARIANO Ultime notizie | assessore

FIRENZE : camion danneggia colonna corridoio Vasariano. Individuato autista : Si tratta di un 50enne italiano. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi: 'Il danno è notevole' - A Firenze , intorno alle 7 di questa mattina un camion addetto alle consegne ha danneggia to seriamente ...

FIRENZE - camion in retromarcia urta basamento del Corridoio Vasariano : “Danno da decine di migliaia di euro” : A causa di un’errata manovra in retromarcia il conducente di un camion ha urtato uno dei basamenti del Corridoio Vasariano, la galleria sospesa che unisce gli Uffizi con Palazzo Pitti, causando ingenti danni a quest’opera ideata nel XVI secolo dall’architetto Giorgio Vasari e considerata un gioiello del Rinascimento fiorentino. È successo intorno alle 7 di giovedì mattina a Firenze, all’angolo tra Lungarno degli Archibusieri e il ...