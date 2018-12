Firenze | auto pirata danneggia colonna corridoio Vasariano e fugge

Incidente a Firenze : danneggia colonna del Corridoio Vasariano - automobilista ricercato dalla polizia : Incidente nella notte a Firenze: un’auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano all’altezza di Ponte Vecchio danneggiandola gravemente. L’automobilista è ricercato dalla polizia e dai vigili urbani che stanno visionando le telecamere di sorveglianza. L'articolo Incidente a Firenze: danneggia colonna del Corridoio Vasariano, automobilista ricercato dalla polizia sembra essere il primo su Meteo Web.

Firenze - auto danneggia pilone Vasariano : 10.00 Un'auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano all'altezza di Ponte Vecchio, a Firenze, danneggiandola seriamente. L'automobilista è ricercato dalla polizia e dai vigili urbani che stanno visionando le telecamere della zona. Secondo quanto appreso dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, il danno è "notevole e forse è il caso di ripensare anche all'accesso delle auto nella zona".

Dal docufilm su Firenze passa l'autonomia di Renzi dal Pd : "Resto fuori dal congresso" : Non ci sono le masse dem anche perché lui, Matteo Renzi, non si definisce mai, presentando il suo film, un senatore del Pd, piuttosto dice di essere un "senatore dell'opposizione". Quindi è un po' dentro e un po' fuori dal partito? Più fuori che dentro. Non scioglie il grande il dilemma ma di certo - dice - "dal congresso resto fuori". Aspetta le elezioni Europee, vuole vedere che cosa farà la nascente lista di Carlo ...

Grave scooterista pratese investito da un'auto a Firenze : L'autista dell'auto, un 25enne risultato negativo all'alcol test, sarà denunciato per il reato di lesioni stradali

Firenze. Via San Domenico : in arrivo due autovelox e 40 posti auto : Ancora un tassello della messa in sicurezza di piazza Edison e via San Domenico. Dopo la prima fase che ha

Scritte Firenze - la vedova di Scirea attacca : “Io non perdono gli autori” : A due giorni da Fiorentina-Juventus e dalle vergognose Scritte apparse su un muro in zona stadio – ‘Heysel -39, Scirea brucia all’inferno’ – ha parlato la vedova di Gaetano Scirea, Mariella, per condannare con fermezza l’oltraggio al marito: “Io non li perdono, ho avuto solo un forte dolore al cuore, io so quanto Gaetano fosse amato dagli juventini”. E aggiunge: “La violenza non è solo ...

Firenze - l’auto è bloccata e lui protesta : chirurgo e moglie incinta aggrediti in centro : Il medico, che era insieme alla moglie al nono mese di gravidanza, aveva chiesto ai ragazzi di spostare i loro motorini per consentirgli di uscire dal parcheggio ma come risposta è stato aggredito verbalmente e fisicamente da una banda di ragazzi. Denunciati un 17enne e un 18enne ma le indagini proseguiono per identificare anche gli altri coinvolti.Continua a leggere

Un autocarro ha preso fuoco in una galleria dell’autostrada Bologna-Firenze : Oggi pomeriggio, intorno alle 14.15, ha preso fuoco un autocarro nella galleria Poggio Civitella, all’altezza del kilometro 19 dell’autostrada A1 Direttissima che collega Bologna e Firenze. Autostrade per l’Italia comunica che non si hanno notizia di feriti né di altri veicoli

Tir prende fuoco in galleria : autostrada A1 chiusa in direzione Firenze : Il camion ha preso fuoco tra l'allacciamento con la A1 Panoramica località La Quercia e Firenzuola, in direzione di Firenze. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono altri veicoli coinvolti.Continua a leggere