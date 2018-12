FIGC | il presidente Gravina | “Bisogna recuperare i veri valori | ognuno stia al suo posto”

calcioweb.eu

: #UltimOra Presidente #FIGC #Gravina: “Sabato in #SerieA si gioca' #SkySport - SkySport : #UltimOra Presidente #FIGC #Gravina: “Sabato in #SerieA si gioca' #SkySport - Sport_Mediaset : Tifoso interista morto, #Gravina: 'Sospendere il campionato? E' una riflessione da fare'. Il presidente della Figc… - SkySport : #UltimOra Presidente #FIGC Gravina su cori razzisti a San Siro: 'La sospensione definitiva della gara tocca al re… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Gli episodi della giornata di ieri, sfociati nella morte di un tifoso presente a San Siro per Inter-Napoli, hanno riacceso i riflettori sul tema della violenza negli stadi. A tal proposito si è pronunciato così ildellaGabriele, ospite ai microfoni di Sportitalia: “Il calcio sta maturando e sviluppando anticorpi importanti al suo interno. Sono momenti ricchi di tensione che ci stanno aiutando a comprendere quanto sia importante espellere soggetti maleducati che nulla hanno a che fare con il nostro mondo. Gente che vuole solo sviluppare la dimensione della violenza: per ora tre protagonisti sono stati arrestati con tempestività ed efficienza. Quella tempestività dimostrata anche dal giudice sportivo nelle sue decisioni. Dobbiamodel calcio, quellie che ci eravamo prefissi per questo boxing day. È stato un giorno macchiato da ...