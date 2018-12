Figc - Gabriele Gravina : "Serie A - sabato si gioca". La strana decisione dopo il morto a Inter-Napoli : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dato l'annuncio: "sabato in Serie A si gioca". Nessuno stop al campionato dopo gli episodi di violenza e razzismo in occasione di Inter-Napoli, dove è morto anche un tifoso di Varese. "Ho sentito i due vicepresidenti Sibilia e Miccichè, soprattutto il s

Figc - Gabriele Gravina : “Serie A e B a 20 squadre - Serie C a 60 con semi-professionismo” : Figc, Gabriele Gravina ha illustrato il proprio programma in merito ai campionati professionistici e semi-professionistici “Quello che per me è il format corretto l’ha sottoscritto il 97,20% che ha votato per me alle elezioni. Questa sarà la mia proposta: la Lega Serie A a 20, la Serie B a 20, Lega Pro a 60 squadre con il semi-professionismo. Poi ci sarà un confronto nel dare un giusto risarcimento – ove questo dovesse ...

Figc - Gabriele Gravina : “piena fiducia e massima disponibilità a supportare il lavoro di Mancini” : Figc, Gabriele Gravina appoggia Mancini nel nuovo corso della Nazionale italiana, pur non avendo scelto il Ct in prima persona “Mancini? E’ stato scelto nella gestione commissariale, oggi è l’allenatore della Federcalcio e della nazionale italiana di calcio. Io rispetto le scelte devo necessariamente e anche con entusiasmo sottolineare il ruolo di Mancini all’interno della nostra federazione. Ho avuto modo di ...

Figc - Gabriele Gravina svela : “al vaglio l’ipotesi di un pool di esperti al Var” : Figc, Gabriele Gravina ha parlato dell’idea sulla quale l’Aia sta lavorando in merito all’istituzione di un pool di esperti che si occupi solo del Var “Un pool al controllo Var formato da esperti e/o arbitri non più in attività può essere la strada giusta? So che l’Aia sta lavorando moltissimo su questa ipotesi. Ho apprezzato moltissimo l’onestà intellettuale, questo modo di comportarsi da parte ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc. La sua storia : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro, dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a disputare ...

Figc - Gabriele Gravina nuovo presidente : eletto con il 97% dei voti. Proverà a riformare il calcio con le larghe intese : Il calcio italiano riparte da Gabriele Gravina: l’ormai ex n.1 uno della Lega Pro è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto praticamente all’unanimità. Finisce la reggenza di Roberto Fabbricini e inizia una nuova era. Nessuna rivoluzione, però, anzi: l’obiettivo dei prossimi due anni (il mandato durerà fino alla fine del quadriennio olimpico, al 2020) sarà normalizzare la federazione, mettendo un po’ di ordine fra giustizia sportiva, ...

