Fatturazione elettronica | scatta obbligo per 2 | 8 mln imprese

Dal 2019 con Fatturazione elettronica meno evasione e più competitività : Maggior controllo sulle entrate Iva, anche a supporto della lotta all'evasione fiscale , fino ai maggiori investimenti nell'ambito della digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono alcuni dei ...

Cdm : approvato decreto legislativo su Fatturazione elettronica negli appalti pubblici : ... AgID, un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e delle amministrazioni locali. , Com,

Fatturazione elettronica : perché la Privacy blocca di nuovo il fisco : Il Garante presenta nuovi rilievi e non autorizza l'Agenzia delle entrate a creare banche dati con le nuove e-fatture

Fatturazione elettronica : deleghe più veloci tramite le procedure web : In vista del prossimo primo gennaio, l'agenzia delle entrate mette a disposizione delle procedure web volte ad attivare le deleghe ricevute dai contribuenti , per l'utilizzo dei servizi di ...

"B2B Easy" : l'applicazione gratuita di Studio Boost per la Fatturazione elettronica : Dal primo gennaio entra in vigore la legge che rende obbligatoria la fatturazione elettronica. La giovane start-up ha...

CAMERA COMMERCIO : DUE SEMINARI SU Fatturazione elettronica GIOVEDI' 20 DICEMBRE : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca AOR SAN CARLO: DOMANI INCONTRO 'LEGALITÀ, INTEGRITÀ E TRASPARENZA' 2 giorni ago ASCOLTA RSC

Fatturazione elettronica : le ultime FAQ dall’Agenzia delle Entrate : ultime notizie 16/12 – Arrivano in queste ultime ore alcuni chiarimenti sulla Fatturazione elettronica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di utili FAQ aggiornate a dicembre 2018. Le FAQ (Frequently Asked Questions) sulla Fatturazione elettronica: dal 1° gennaio al via per migliaia di professionisti L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) sul proprio portale, in previsione ...

Confindustria Toscana Sud : al via un corso sulla Fatturazione Elettronica : Dal primo gennaio 2019 tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. ...

Cose da sapere sulla “Fatturazione elettronica” : Due parole che da settimane agitano un pezzo consistente del paese, mentre l'altro pezzo forse non ne sa quasi nulla

Come affrontare l'obbligo della Fatturazione elettronica : Come affrontare l'obbligo della fatturazione elettronica.l'obbligo tra le società private è stato stabilito in Italia dalla Legge Finanziaria 2018

Fatturazione elettronica 2019 : fattura differita - sanzioni e obbligo fuori campo Iva : Il countdown per l’arrivo dalla fatturazione elettronica 2019 obbligatoria è iniziato. E sono molti i quesiti che gli operatori economici si stanno ponendo, per prepararsi a questo nuovo adempimento fiscale tutto digitale. Le nuove regole, in ottica digitalizzazione del Fisco, partiranno dal 1° gennaio 2019, salvo un periodo di 9 mesi di tolleranza sulle sanzioni. Tra le varie domande a cui l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta, con una ...

Nessuna sanzione per la Fatturazione elettronica senza semplificazioni : Roma, 1 dic., askanews, - Non ci saranno sanzioni alle imprese sulla fatturazione elettronica se prima non saranno eliminati tutti gli adempimenti cartacei e l'App dell'Agenzia delle entrate non sarà ...

Fatturazione elettronica 2019 : tutti gli esclusi - novità nel Decreto fiscale : Il Decreto fiscale approvato, con tanto di emendamento omnibus, ha modificato leggermente l’impianto del testo iniziale, anche in materia di Fatturazione elettronica 2019. L’ultimo emendamento approvato propone l’esonero dall’obbligo per gli operatori sanitari. Categoria che dunque, a Decreto approvato, si aggiungerà a tutti gli altri beneficiari dell’esenzione dall’obbligo di invio. Vediamo un po’ più in dettaglio la mappa di tutti gli esclusi ...

Camera di Commercio : Due seminari gratuiti sulla Fatturazione elettronica : La scadenza ormai è nota: dal prossimo gennaio l'obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore nei confronti della Pubblica Amministrazione, scatterà anche nei rapporti commerciali tra imprese e ...