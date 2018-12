oasport

: #F1, parla il CEO della #McLaren: 'Abbiamo un piano per vincere il #Mondiale in cinque anni' - OA_Sport : #F1, parla il CEO della #McLaren: 'Abbiamo un piano per vincere il #Mondiale in cinque anni' - AresLudovisi : @Ceo_Of_Universe @DaniloToninelli Si parla di salvataggio per un equipaggio che esce a pesca per portare un pezzo d… - Startoutblog : Non hai ancora letto la nostra intervista alla CEO di Oval Money? La trovi al link: -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Zak Brown, CEO, ha svelato al sito iberico marca.com di avere unper far tornare ai verticiFormula 1 la vettura che è seconda nella storia in quanto a successi soltanto alla Ferrari in un lasso di tempo lungo al massimoanni, e così uscire dal difficile momento vissuto in queste stagioni.L’addio di Fernando Alonso, pilota di spessore che però non ha potuto sopperire col talento alle carenzevettura non sembra preoccupare Brown, che rivela la sua strategia: “Ho presentato unquinquennale e all’interno di talepenso che saremo in grado dinuovamente le gare e una volta che vinci le gare, combatterai anche per il campionato“.Il CEO però chiede aiuto agli organizzatori del CircusFormula 1: “È fondamentale che Liberty faccia cambiamenti nello sport perché in questo momento, per come sta ...