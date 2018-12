Etna | terremoto Catania | squadra speciale “Lupi” dei Carabinieri in campo contro lo

Ore 3.19 - trema la terra : case sventrate. Incubo terremoto alle pendici dell’Etna | : Nella notte di martedì scosse fino a 4.8 gradi. Danni agli edifici e 30 feriti. Oltre 600 sfollati: «Crollava tutto»

Terremoto Etna - Salvini e Di Maio a Catania : I due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi a Catania, mentre il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è in contatto costante con la protezione civile e segue da vicino il ...

Etna - terremoto Catania : “Non ci sono feriti gravi” - 1.600 richieste di sopralluoghi : “La situazione feriti è tranquilla, non abbiamo feriti gravi. Dieci sono stati portati in ospedale, 18 si sono recate con i propri mezzi nelle strutture ospedaliere, poi c’è un ultra 80enne che ha avuto la sindrome di schiacciamento“: lo ha dichiarato a ‘Radio anch’io’ su RadioUno Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in riferimento al terremoto magnitudo 4.9 che ha colpito ieri il Catanese. ...

Terremoto - altre scosse a Catania Etna - si temono nuove eruzioni : Ancora scosse nel Catanese nella notte. Oltre 600 sfollati in alberghi e palazzetti dello sport. Scatta l'allarme per nuove eruzioni dell'Etna. E l'80% delle scuole siciliane non è a norma Segui su affaritaliani.it

Etna - terremoto Catania : oltre 600 sfollati ed evacuazioni nella notte - centinaia di persone hanno scelto di dormire in auto : Prima notte trascorsa lontano dalle proprie case per oltre 600 persone nel Catanese, a causa del terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 del 26 novembre: centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata relativamente tranquilla. Sono stati registrati diversi eventi ma tutti di bassa intensità. Prosegue anche l’eruzione dell’Etna con la presenza di ...

Ore 3.19 - trema la terra : case sventrate. Incubo terremoto alle pendici dell’Etna : Prima l’eruzione dell’Etna e la pioggia di cenere vulcanica, accompagnate da un infinito sciame sismico che dalla vigilia di Natale a ieri conta oltre mille scosse. Poi i disagi per le chiusure a singhiozzo dell’aeroporto di Catania, nei giorni affollati delle feste, proprio per la cenere. E ieri notte, alle 3,19, un forte terremoto di magnitudo 4....

Etna - eruzione e terremoto : cosa succede - gli esperti fanno chiarezza : Il bilancio è di alcune decine di feriti, nessuno in gravi condizioni, molti crolli e 600 sfollati. Dall'Ingv si fa...

Terremoto a Catania : «L’Etna instabile e carico di energia - si rischia un’eruzione a bassa quota» : Il sisma legato all’attività del vulcano. Oltre mille scosse in appena tre giorni lungo la faglia «Fiandaca» che parte dal mare di Acireale e arrivano a 1.550 metri

Terremoto Etna - Musumeci : “L’80% delle scuole non a norma - Regione più esposta e mono attrezzata” : “Non dobbiamo agire sull’onda emotiva. Faremmo un grave errore se così fosse. Mi sorprendo, comunque, quando qualcuno si sorprende delle attività sismiche. La Sicilia è la Regione più esposta d’Italia e nel contempo quella meno attrezzata dal punto di vista infrastrutturale. L’80 per cento delle nostre scuole non è a norma, così come molti degli edifici strategici”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ...

Etna - terremoto Catania : “La scossa ha attivato la faglia Fiandaca e la faglia di Pennisi” : Alle ore 03:19 italiane di oggi, 26 dicembre 2018, nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, si è verificato uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano. L’evento sismico, di magnitudo Ml pari a 4.8, Mw 4.9, è stato localizzato 1 km a sud dall’abitato di Lavinaio (CT), alla profondità di circa 1 km sotto il livello del mare. Il terremoto è stato ampiamente avvertito dalle popolazioni residenti in quasi tutto il comprensorio ...

L'Etna spaventa Catania - terremoto di magnitudo 4 - 8. Crolli e feriti. Chiuso un tratto della A18 : L'intensa e straordinaria attività del vulcano ha causato la notte scorsa, poco dopo le tre, un terremoto di magnitudo 4,8 a nord di Catania. 28 feriti, molti i Crolli e i danni agli edifici. La ...

Terremoto e eruzione Etna - Ue : “Pronti ad aiutare - già fornite le mappe satellitari” : “Stiamo seguendo attentamente la situazione in Sicilia”, sull’Etna, “dopo il Terremoto” e, “su richiesta delle autorità italiane, stiamo fornendo mappe satellitari” tramite il programma Ue Copernico. “L’Ue” e’ infatti “pronta a fornire ulteriore assistenza” con il meccanismo di protezione civile europea e “solidarieta’”. Così in un tweet il ...

Catania - sono almeno 600 gli sfollati. Sei i comuni alle pendici dell'Etna colpiti dal terremoto : Tutti coloro, invece, che hanno paura a rientrare a casa per il possibile ripetersi di qualche scossa potranno trascorrere la notte nei palazzetti dello sport aperti su disposizione delle autorita' ...

Etna - terremoto Catania : 600 gli sfollati - la giunta di Sicilia chiederà la dichiarazione di emergenza : Sono seicento gli sfollati per il terremoto di magnitudo 4.8 che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. E’ il dato emerso dalle richieste presentate alla Regione Siciliana che ha redatto un convenzione con Federalberghi per poterli ospitare in strutture turistiche. Altre persone che, pur non vivendo in case dichiarate inagibili, hanno paura a rientrare a casa saranno ospitate in palazzetti dello sport dove potranno trascorrere la ...