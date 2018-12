Etna | terremoto Catania | panettiere di Fleri aiutò gli anziani a uscire dalle finestre

Terremoto Etna - l’anziano colpito dal sisma a Di Maio : “80 anni di lavoro - ora ho perso tutto”. E lui lo consola : “Ottant’anni di lavoro, e ora è tutto finito. Ho perso tutto”. Così un abitante di Acireale, comune colpito dal sisma lo scorso 26 dicembre, al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che oggi ha visitato le zone del Catanese coinvolte dal Terremoto. “Non si preoccupi, vedrà che sistemeremo tutto” gli ha risposto il ministro del lavoro, che si è intrattenuto con l’uomo. “Nel Consiglio dei ministri ...

Etna - terremoto Catania : “Attività sismica in attenuazione - ma è presto per dire che il fenomeno sta per concludersi” : L’attività sismica nell’area etnea è in attenuazione sia dal punto di vista del numero delle scosse sia dell’energia a queste associate, ma è “ancora presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”. Lo ha detto all’ANSA, Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Anche le deformazioni del suolo “si stanno ...

Etna - due nuove scosse di terremoto. Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano continua a tremare l'Etna, cambiando però versante: da sud-est a ovest del...

Etna : stress da terremoto - supporto psicologico agli abitanti del Catanese : Una squadra di psicologi dell’emergenza del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta è stata attivata, su segnalazione dei vigili del fuoco, per fornire supporto psicologico ad alcuni abitanti della frazione di Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale: i residenti sono stati colpiti da crisi di ansia, a seguito del terremoto magnitudo 4.9 verificatosi ieri alle 03:19. L'articolo Etna: stress da terremoto, supporto psicologico ...

Terremoto a Catania ed eruzione dell’Etna - c’è un collegamento? : (foto: Ingv) Numerosi crolli, 28 feriti e 600 sfollati: questo il bilancio dopo il Terremoto di magnitudo 4.8 nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, alle ore 03.19 della mattina del 26 dicembre, nella notte fra Natale e Santo Stefano. Sono sei i paesi alle pendici del vulcano, appartenenti alla provincia di Catania maggiormente colpiti, fra cui quello di Fleri (nella foto), e centinaia di sfollati questa notte hanno trovato accoglienza ...

Terremoto Catania - l'Etna continua a eruttare : nella notte una decina di scosse | Sky TG24 | : Dopo il sisma che ha causato feriti e sfollati, l'Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Di Maio nelle zone colpite: domani sarà dichiarato lo ...

Terremoto - Etna : il "gigante buono" fa paura. CdM decreterà stato emergenza : Sono più di 350 gli sfollati del Terremoto nel Catanese. Quello delle 3:19 di notte del 26 dicembre scorso è considerato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologi, Ingv, uno dei terremoti più ...

Etna - terremoto Catania : l’astronauta Parmitano vicino ai suoi concittadini “cututtuucori” : “Sono certo che con millenaria resilienza, forza e solidarietà i miei concittadini supereranno anche questa difficile prova di amore verso la nostra terra: la sua feroce bellezza ha, a volte, un’anima infuocata e incontrollabile. vicino a voi“: lo ha scritto ieri su Twitter Luca Parmitano, originario di Paternò (Catania). L’astronauta ESA si sente vicino ai suoi concittadini “cututtuucori” (con tutto il ...

Etna - terremoto Catania : squadra speciale “Lupi” dei Carabinieri in campo contro lo sciacallaggio : Il comando provinciale dei Carabinieri di Catania ha inviato personale della squadra speciale dei “Lupi” in azione preventiva antisciacallaggio nelle zone colpite ieri dal terremoto magnitudo 4.9. Molte persone, per poter sorvegliare le proprie case, hanno preferito trascorrere la notte in auto, rifiutando l’accoglienza in albergo offerta dalla Regione Siciliana. L'articolo Etna, terremoto Catania: squadra speciale ...

Ore 3.19 - trema la terra : case sventrate. Incubo terremoto alle pendici dell’Etna | : Nella notte di martedì scosse fino a 4.8 gradi. Danni agli edifici e 30 feriti. Oltre 600 sfollati: «Crollava tutto»

Terremoto Etna - Salvini e Di Maio a Catania : I due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi a Catania, mentre il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è in contatto costante con la protezione civile e segue da vicino il ...

Etna - terremoto Catania : “Non ci sono feriti gravi” - 1.600 richieste di sopralluoghi : “La situazione feriti è tranquilla, non abbiamo feriti gravi. Dieci sono stati portati in ospedale, 18 si sono recate con i propri mezzi nelle strutture ospedaliere, poi c’è un ultra 80enne che ha avuto la sindrome di schiacciamento“: lo ha dichiarato a ‘Radio anch’io’ su RadioUno Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in riferimento al terremoto magnitudo 4.9 che ha colpito ieri il Catanese. ...