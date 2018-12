Etna | terremoto Catania | “Il sisma non è prevedibile | ma siamo sempre pronti

meteoweb.eu

: +++#Terremoto nella notte a #Catania, legato all’eruzione dell’#Etna. Paura, due feriti lievi, gente in strada+++ - rtl1025 : +++#Terremoto nella notte a #Catania, legato all’eruzione dell’#Etna. Paura, due feriti lievi, gente in strada+++ - carlosibilia : #Catania #Etna #terremoto monitoraggio delle forze dell’ordine e sicurezza e della protezione civile è costante. No… - Agenzia_Ansa : #Etna: 600 sfollati per il terremoto che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. Riaperto il casello di Acireal… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “orgogliosi come Paese: noi cinell’emergenza e nella prevenzione.presenti ea intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a, sull’emergenza, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio.“Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il rischio sismico perché i terremoti non sono prevedibili – ha aggiunto – sottolineando la necessità in futuro di varare una piattaforma nazionale di allerta meteo, per la quale è necessario avere il piano di protezione civile”. Borrelli ha infine ricordato di “avere trovato l’84% dei Comuni con il piano. Ma non basta – ha precisato – dobbiamo lavorare per arrivare al 100%”.“Come ha ...