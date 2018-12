Etna : Conte - domani stato emergenza : ANSA, - FOGGIA, 27 DIC - "domani abbiamo un Cdm per dichiarare lo stato di emergenza" per il terremoto di Catania. E sempre "domani si riunirà anche la commissione Grandi rischi della Protezione ...

Etna - Conte : domani lo Stato di Emergenza : 16.50 Il premier Conte ha annunciato che domani ci sarà un Cdm "per dichiarare lo Stato di Emergenza" per il terremoto di Catania. E sempre domani, ha aggiunto,si "riunirà la Commissione Grandi Rischi della Protezione civile".Il premier, in visita a Foggia, ha poi detto: "Siamo vicini a tutte le persone che stanno subendo disagi, innanzitutto vicino ai feriti.Seguiamo l'evoluzione della situazione".Sulla Manovra,si è detto "fiducioso"."Ci sono ...

Emergenza Etna - che ne è stato del rapporto col territorio? : L’Etna si risveglia e la terra torna a tremare, spostando quel tappeto sotto cui era stata nascosta la fragilità strutturale del Belpaese. È bastata una scossa di magnitudo 4.8 registrata alle 3,18 a nord di Catania, tra Viagrande e Trecastagni, per far crollare case, danneggiare locali, chiese e distruggere la statua di Sant’Emidio, il protettore dei terremoti. Nessun morto, “solo” feriti, sfollati e tanta paura. L’Italia non scopre oggi ...

Terremoto - Etna : il "gigante buono" fa paura. CdM decreterà stato emergenza : Sono più di 350 gli sfollati del Terremoto nel Catanese. Quello delle 3:19 di notte del 26 dicembre scorso è considerato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologi, Ingv, uno dei terremoti più ...

Etna - Di Maio : "Sarà stato di emergenza" : 11.30 "Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivato a Fleri,frazione di Zafferana Etnea,tra le zone più danneggiate dal terremoto di Santo Stefano "Grazie alla Protezione civile e alle autorità locali per il lavoro fatto. Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo da ...

Etna - sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - sisma nel Catanese : 600 sfollati - chiesto lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Terremoto Catania : per l’USGS è stato di magnitudo 5.1 - l’INVG conferma 4.9 Richter e 7°/8° grado Mercalli. I feriti sono 28 - migliaia di sfollati e cresce l’allarme per l’Etna : 1/56 ...

