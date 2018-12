Etna | si rischia l' apertura di una nuova bocca eruttiva

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Sono passati ormai quasi quattro giorni dall'inizio della fasedell'. Il giorno di Natale, invece, è stata la volta dello Stromboli, cosa che ha fatto sospettare ai più che i vulcani del Belpaese siano tutti collegati. Sulla questione è dovuta intervenire Francesca Bianco, la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, per tranquillizzare la popolazione. Oggi sembra che l'eruzione dell'stia per terminare, ma i geologi hanno rilevato che nelle viscere del vulcano siciliano ci sia ancora tanta energia accumulata che non riesce a liberarsi. Questo potrebbe portare all'di una. Inoltre dopo quanto successo in Indonesia, si teme per il Marsili.: lava e l'energia accumulata 'Non possiamo escludere l’di unaa quote più basse rispetto a quella che si è aperta il 24 dicembre', con queste parole Eugenio Privitera, direttore ...