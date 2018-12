Etna | Protezione civile dopo le polemiche | L' allerta c' era ma i terremoti non si

Etna - Protezione civile : a Catania città non si registrano danni : Non si registrano danni o criticità a Catania città dopo la scossa magnitudo 4.8 che ha colpito alle 03:19 alcuni Comuni della provincia, con epicentro tra Viagrande, Trecastagni e Aci Bonnacorsi: lo ha reso noto la Protezione civile del Comune del capoluogo etneo a seguito di una perlustrazione effettuata in città . L'articolo Etna , Protezione civile : a Catania città non si registrano danni sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - terremoto Catania : il Capo Dipartimento della Protezione Civile in partenza per la Sicilia : A seguito dell’evento sismico di questa notte di ML 4.8, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area etnea. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare ...