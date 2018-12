Etna | nuove scosse nella notte | Sono 370 gli sfollati

Altre scosse a Catania. Etna - si temono nuove eruzioni : Ancora scosse nel Catanese nella notte. Oltre 600 sfollati in alberghi e palazzetti dello sport. Scatta l'allarme per nuove eruzioni dell'Etna. E l'80% delle scuole siciliane non è a norma Segui su affaritaliani.it

Etna - nuove scosse nella notte : la più forte di magnitudo 2.7. Sono 370 gli sfollati - “ospitati in alberghi e palestre” : Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefano che ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del mattino, a una profondità di 4,4 chilometri. ...

Etna - l'esperto : "Possibili nuove bocche di eruzione" : L'attività dell' Etna è in una fase che può avere "dinamiche ulteriori con possibili aperture di nuove bocche di eruzione a quote più basse". A sottolinearlo all'Adnkronos è il professore di ...