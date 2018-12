Etna | l' allarme dei vulcanologi | Eruzione finita troppo presto | ancora tanta

Terremoto Catania : per l’USGS è stato di magnitudo 5.1 - l’INVG conferma 4.9 Richter e 7°/8° grado Mercalli. I feriti sono 28 - migliaia di sfollati e cresce l’allarme per l’ Etna : 1/56 ...

Sciame sismico e eruzione Etna : è allarme cenere su agrumi e ortaggi : “A preoccupare le coltivazioni e’ l’eventuale caduta della cenere lavica nelle campagne dove si accumula su ortaggi e agrumi prossimi alla raccolta e li rende di fatto invendibili con gravi danni per gli agricoltori”. E’ quanto afferma la Coldiretti che sta monitorando con attenzione la ripresa di attivita’ dell’ Etna con Sciame sismico e nube di cenere . “Un evento che – sottolinea la ...

Eruzioni vulcaniche - ecco il 1° sistema al mondo di “allerta veloce” : lancia l’allarme un’ora prima dell’esplosione - monitoraggio attivo sull’Etna : Riuscire a dare l’allarme in tempi rapidi nelle situazioni di emergenza fa la differenza. Se l’emergenza è nientemeno che il vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna, che si prepara per una delle sue famose esplosioni, si comprende bene l’utilità di un’informazione tempestiva su quello che sta per accadere. Il primo sistema al mondo di allerta veloce (early warning) di un’eruzione vulcanica, capace di dare l’avviso da remoto un’ora prima ...