Etna - due nuove scosse di terremoto. Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano c ontinua a tremare l' Etna , cambiando però versante: da sud-est a ovest del vulcano. Due terremoti di ...

Sciame sismico Etna : due scosse sul versante occidentale - nessun danno : Prosegue lo Sciame sismico sull’Etna: in riferimento al versante occidentale (la scossa di ieri magnitudo 4.9 è stata localizzata sul versante orientale) in particolare sono stati registrati dall’INGV due terremoti di magnitudo 2.7 e 2.8, alle 07:15 e alle 09:01, rispettivamente a Adrano e Biancavilla, paesi colpiti dal sisma dello scorso 6 ottobre. “Ci siamo abituati. Non ci sono state segnalazioni e tutto prosegue ...