Etna | Conte | domani stato emergenza

Etna - Conte : domani lo Stato di Emergenza : 16.50 Il premier Conte ha annunciato che domani ci sarà un Cdm "per dichiarare lo Stato di Emergenza" per il terremoto di Catania. E sempre domani, ha aggiunto,si "riunirà la Commissione Grandi Rischi della Protezione civile".Il premier, in visita a Foggia, ha poi detto: "Siamo vicini a tutte le persone che stanno subendo disagi, innanzitutto vicino ai feriti.Seguiamo l'evoluzione della situazione".Sulla Manovra,si è detto "fiducioso"."Ci sono ...