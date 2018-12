Eruzione Indonesia | “C’è ancora la possibilità di una frana” ma “la sfida ora è

Tsunami Indonesia - 280 morti in Eruzione Krakatoa/ Ultime notizie video : estratto bimbo da macerie dopo 12 ore : Tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa: oltre 281 morti e mille feriti, allerta massima. estratto bimbo vivo da macerie dopo 12 ore

Eruzione Krakatoa : le immagini impressionanti dell'esplosione. Si aggrava il bilancio in Indonesia. : Si aggrava il bilancio della violentissima Eruzione del vulcano Anak Krakatoa avvenuta due giorni fa, che ha originato uno tsunami nell'area fra le isole di Giava e Sumatra. Secondo gli ultimi...

Tsunami in Indonesia dopo Eruzione Krakatoa : 281 morti/ Video ultime notizie - mille feriti : attivi i soccorsi : Tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa, si aggrava il bilancio delle vittime: oltre 281 morti e mille feriti, le ultime notizie.

Indonesia : tsunami innescato dall'Eruzione del vulcano Krakatoa : Una nuova tragedia ha colpito l'Indonesia. Nella giornata di ieri, alle 21.30 circa locali, uno tsunami con onde alte fino a 20 metri ha colpito le coste dello Stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Sumatra e Giava. Non sono ancora ben chiare le cause dell'onda anomala ma è probabile che una forte esplosione del vulcano Anak Krakatau abbia scatenato una frana sottomarina che ha messo in movimento una grande massa d'acqua. Il vulcano ...

Eruzione Krakatoa - tsunami disastroso in Indonesia : migliaia di morti dopo l’esplosione del vulcano come nel 1883 - “può sconvolgere il clima della Terra” : 1/31 ...

Tsunami in Indonesia - la spaventosa Eruzione del vulcano Krakatoa e i primi soccorsi ai feriti : Nel video, l’eruzione del vulcano Krakatoa, in Indonesia, che ha causato lo Tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda, tra cui le isole di Java e di Sumatra. Più di 160 i morti, centinaia i feriti. Video Twitter L'articolo Tsunami in Indonesia, la spaventosa eruzione del vulcano Krakatoa e i primi soccorsi ai feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

