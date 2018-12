Epatite C | ottimi risultati a Siena per la cura della malattia con nuovi farmaci

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “Iper l’C sono uno dei maggiori traguardimedicina di oggi ed essere stati i primi in Italia, grazie alla Regione Toscana, a renderli disponibili a tutti i cittadini portatori del virus è stato un trionforagione e dell’umanità, un grande risultatosanità pubblica”. Così il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini, commenta gliraggiunti al policlinico Santa Maria alle Scotte di, per ladell’C, come centro di alta specializzazione per l’Area Vasta Sudest.Nel 2018 sono stati trattati alle Scotte 300 pazienti, nel 2017 sono stati 165, 100 nel 2016 e 170 nel 2015, con un aumento quindi del 76% tra il 2015 e il 2018. Anche il presidenteRegione Toscana Enrico Rossi, nella conferenza stampa di fine anno, ha annoverato la ...