Emergenza Etna | che ne è stato del rapporto col territorio?

Terremoto - Etna : il "gigante buono" fa paura. CdM decreterà stato Emergenza : Sono più di 350 gli sfollati del Terremoto nel Catanese. Quello delle 3:19 di notte del 26 dicembre scorso è considerato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologi, Ingv, uno dei terremoti più ...

Etna - Di Maio : "Sarà stato di Emergenza" : 11.30 "Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivato a Fleri,frazione di Zafferana Etnea,tra le zone più danneggiate dal terremoto di Santo Stefano "Grazie alla Protezione civile e alle autorità locali per il lavoro fatto. Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo da ...

Etna - sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d'Emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - terremoto Catania : 600 gli sfollati - la giunta di Sicilia chiederà la dichiarazione di Emergenza : Sono seicento gli sfollati per il terremoto di magnitudo 4.8 che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. E’ il dato emerso dalle richieste presentate alla Regione Siciliana che ha redatto un convenzione con Federalberghi per poterli ospitare in strutture turistiche. Altre persone che, pur non vivendo in case dichiarate inagibili, hanno paura a rientrare a casa saranno ospitate in palazzetti dello sport dove potranno trascorrere la ...

Etna - geologo : “Tanti Comuni non sono dotati di piani di Emergenza comunale” : “Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti nell’area etnea hanno sempre una media-bassa magnitudo e una profondità ipocentrale abbastanza bassa. Questo significa che l’energia si distribuisce in una superficie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quello di Messina del 1908 o del Belice, hanno una magnitudo inferiore. Se quanto sta accadendo non mi ...