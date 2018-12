Elisa Isoardi conduce il Premio Louise Braille

Elisa Isoardi su Rai1 condurrà un evento dedicato ai ciechi in terza serata : Un periodo pieno di conduzioni per Elisa Isoardi . Dopo la Prova del cuoco , la conduttrice si troverà ad affrontare un altro impegno molto importante: la conduzione della ventitreesima edizione del ...

La prova del cuoco : Claudio Lippi gela Elisa Isoardi con una frase : Claudio Lippi fa una battuta spiazzante ad Elisa Isoardi a La prova del cuoco Puntata all’insegna dei festeggiamenti quella de La prova del cuoco di oggi, giovedì 27 dicembre 2018, non solo per il clima natalizio, ma anche per il compleanno della padrona di casa, che oggi compie 36 anni. Accolta come sempre dagli applausi calorosissimi del pubblico presente nello studio 2 della sede Rai Fabrizio Frizzi di Roma, Elisa Isoardi oggi a La ...

Auguri a Elisa Isoardi : la conduttrice festeggia 36 anni : Oggi, giovedì 27 dicembre, è il compleanno di Elisa Isoardi che festeggia i suoi trentasei anni: si tratta di un momento importante nella carriera della presentatrice. Elisa è sempre molto presente sui social, in particolare su Instagram dove tiene aggiornati i suoi fan. Nella giornata di ieri la conduttrice piemontese ha pubblicato un post in cui ha spiegato di essere influenzata, aggiungendo: "È tutta una scusa per farmi coccolare da ...

Elisa Isoardi farà un programma serale dopo La prova del cuoco : Elisa Isoardi divisa tra La prova del cuoco e uno show serale: novità su Rai1 Periodo pieno, professionalmente parlando, per la bella e brava Elisa Isoardi, che in questi giorni di festa è regolarmente in onda con La prova del cuoco, ma si prepara anche ad approdare nella fascia serale, o meglio notturna, della prima rete, con la conduzione del Premio Louis Braille, come scritto da TvBlog. Trattasi di un evento ideato dall’Unione italiana ...

Elisa Isoardi sbarca in terza serata col Premio Louis Braille : Abbandonati i fornelli de La Prova del Cuoco ed appeso il grembiule di scena, Elisa Isoardi ha indossato l'abito lungo per salire sul palco della ventitreesima edizione del Premio Louis Braille, l'evento organizzato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in cui vengono celebrate personalità e istituzioni che nell'anno appena trascorso si sono dimostrate solidali con le cause della categoria. La serata, che andrà in onda il ...

Elisa Isoardi flop ascolti La prova del cuoco - Costanzo : “Non è colpa sua” : ascolti tv La prova del cuoco: Maurizio Costanzo difende Elisa Isoardi Ormai non è una novità: La prova del cuoco con Elisa Isoardi non decolla. Da quando Antonella Clerici è andata via, il programma di Rai Uno non ha avuto più successo. Quotidianamente viene battuto dalla concorrenza, ovvero da Forum di Barbara Palombelli. Molti, troppi, […] L'articolo Elisa Isoardi flop ascolti La prova del cuoco, Costanzo: “Non è colpa sua” ...

La prova del cuoco - chi rispolvera Elisa Isoardi : un clamoroso ritorno sugli schermi di Rai 1 : Non si ferma mai La prova del cuoco di Elisa Isoardi, in onda anche lunedì 24 dicembre, quando inizia la sedicesima settimana di messa in onda del programma di Rai 1. Ricette, numeri di varietà, ricchi premi e cotillons. Ma anche importanti novità. Già, perché come di consueto TvBlog anticipa quelli

Elisa Isoardi pubblica uno strano messaggio : cosa c’è dietro? : Elisa Isoardi e lo strano messaggio su instagram: cosa vorrà dire? messaggio particolare quello pubblicato poche ore fa da Elisa Isoardi su instagram: la conduttrice de La prova del cuoco ha infatti postato un versetto del Vangelo secondo Luca, ossia: Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perchè non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Al versetto segue “Matteo, ...

Ascolti in picchiata - a "La Vita in Diretta" spunta Elisa Isoardi : Stagione tormentata per 'La Vita in diretta' di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Dopo le indiscrezioni sui loro dissapori, confermate poche settimane fa dalla stessa Fialdini, occhi puntati sugli ...

Giada Farano : da Margherita di Savoia a 'La prova del cuoco' La dancer salinara nel corpo di ballo della trasmissione Rai di Elisa Isoardi : Tra i tanti spettacoli e video, si annovera anche la partecipazione di Giada Farano, non in ordine di tempo, nel video di 'Le Canzoni'con Jovanotti, con Jake la Furia in 'El Party', a Sanremo, al ...

Elisa Isoardi fa il record d’ascolti e vola a La vita in diretta? : La prova del cuoco: Elisa Isoardi registra il record stagionale d’ascolti Ieri La prova del cuoco di Elisa Isoardi ha fatto ottimi ascolti, segnando il record stagionale. Difatti il programma ha raggiunto 1 milione e 420 mila telespettatori con il 14.50% di share. Ascolti buoni, che hanno confermato il buon trend della trasmissione proprio in quest’ultimo periodo. C’è però da dire che ieri non è andato in onda su Rai Due I ...

La vita in diretta - il 'sogno segreto di Elisa Isoardi'. Dagospia - la bomba su Raiuno : Si chiama La vita in diretta , secondo le indiscrezioni raccolte da Dagospia , il sogno segreto e proibito di Elisa Isoardi . La voce è di quelle telluriche, perché rischia di stravolge i delicati ...