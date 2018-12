Ecco la trasparenza M5s Niente tv in Commissione Insorgono le opposizioni

Massima trasparenza sempre : Di Maio pubblica tutti i documenti. Eccoli qui : Massima trasparenza sempre: Di Maio pubblica tutti i documenti. Eccoli qui tramite il suo profilo facebook Luigi di Maio pubblica tutti i documenti Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l’assunzione nell’azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro. Trovate tutto in questo file. Pubblico nuovamente, viste le menzogne che circolano, le mie dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando sono ...