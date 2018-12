Dubai | alla scoperta del lato selvaggio

Dagli Stati Uniti a Dubai - con l'Impianto Trigenerazione di Graded l'energia napoletana alla conquista dei mercati esteri. : E in questo percorso hanno assunto un ruolo primario le numerose sinergie col mondo accademico e della formazione in generale". Un modello gestionale che si è tradotto, già dal 2006, nello spin-off ...

«Sette anni per progettare la fuga dalla prigione dorata» : il piano della principessa di Dubai : Pianificava l’evasione dalla sua prigione dorata da sette anni. Lo raccontano, per la prima volta, gli amici della «principessa» Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, la figlia di Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, governatore di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Di lei non ci sono più notizie, da quando, all’inizio di marzo, è stata catturata da uomini armati a circa 30 miglia al largo della costa dell’India, come ...