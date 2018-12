Drew House | ecco le ciabatte da hotel firmate da Justin Bieber

gqitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nessuna felpa, nessuna t-shirt, nessun porta chiavi personalizzato.presenta al mondo il suo nuovo brand di abbigliamento e accessori, battezzatoin omaggio al suo secondo nome. E lo fa lanciando in anteprima un prodotto che ha saputo cogliere di sorpresa i suoi milioni di fan sparpagliati in tutto il mondo: un paio di ciabattine davendute a soli 5 dollari. 4,99 per la precisione.La popstar canadese, fresca delle nozze con la modella Hailey Baldwin, ha infatti utilizzato questeCheapSlippers, modestissimeda camera bianche, per inaugurare in modo ufficiale la sua corsa nel mondo dell'abbigliamento. Lo stesso, d'altronde, era stato fotografato la scorsa estate tra le strade di New York con ai piedi propri un semplicissimo paio di ciabattine da, che avevano preso il posto delle sue notoriamente esuberanti ...