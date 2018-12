Doppio concerto Gospel a Borgio Verezzi con gli Spirituals&Folk di Genova

Un concerto nella mostra : Doppio live di musica elettronica in San Francesco a Cuneo : Sabato 22 e domenica 23 dicembre alle 17 , nell'ex Chiesa di San Francesco a Cuneo , via Santa Maria 10, , gli allievi compositori e i docenti del Mets - Scuola di musica elettronica del Conservatorio ...

Il Doppio concerto di Sfera Ebbasta è un caso : 'Hai lucrato sulla pelle dei ragazzini' : 'A mezzanotte e 40 Sfera Ebbasta stava ancora cantando all'Altromondo di Rimini, scrivetelo per favore. Mia figlia di 16 anni era lì quella sera, la sono andata a prendere io dopo la serata. La stessa ...

Ancona - morti in discoteca. Il Doppio concerto di Sfera Ebbasta fa discutere : tragedia di Corinaldo , foto e video , fa discutere il fatto che nella serata tra venerdì e sabato fossero in programma due eventi di Sfera Ebbasta , il primo nella discoteca Altromondo Studios di ...

Corinaldo : spray urticante - sicurezza e il Doppio concerto che non è mai iniziato : E limitiamoci sempre ai fatti. Perché il concerto o dj set non era ancora iniziato? Semplice. Perché il cantante, Sfera Ebbasta, era impegnato in un'altra serata, organizzata contemporaneamente a ...