Dopo il sisma è emergenza alloggi L' Etna resta sorvegliato speciale

Sisma nel catanese - Dopo le scosse 28 feriti e 370 sfollati : Roma, 27 dic., askanews, - Sono 28 i feriti e 370 circa gli sfollati dopo il terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito il 26 dicembre la zona di Acireale in provincia di Catania. Lo ha detto il capo ...

Notte tranquilla nel catanese Dopo il sisma. 600 gli sfollati - proteste per il mancato avviso : In totale i feriti sono 28.Prosegue intanto l'attività del vulcano, tenuto sotto costante monitoraggio. Allarme per la faglia nel versante sud-est. Attesa la visita di Di Maio e Salvini -

Come Salvini ha difeso il selfie della Nutella la mattina Dopo il sisma e il pentito ucciso : Roma, 26 dic., askanews, - 'Mi piace la Nutella, mangio le girelle, mangio i flauti e ogni tanto il gelato....Un pensiero ai politici ed ai giornalisti di sinistra che vivono male anche durante le ...

Etna - forte sisma Dopo l'eruzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Alaska da esempio : niente vittime - feriti gravi o crolli Dopo il violento terremoto M.7. A 2 giorni dal sisma la vita è quasi tornata alla normalità : La vita in Alaska sta lentamente tornando alla normalità dopo il devastante terremoto di venerdì 30 novembre che ha scosso gli edifici, interrotto la fornitura di energia elettrica e causato gravi danni alla Glenn Highway. Centinaia di scosse di assestamento hanno logorato i nervi dei residenti, preoccupati di essere colpiti da scosse più violente. Il terremoto di magnitudo 7 non ha provocato vittime, feriti gravi o causato danni diffusi alle ...

Sisma - due anni Dopo Norcia ricorda : Alle 7.41 la cittadina umbra si è raccolta in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, dove il crollo della Cattedrale ha simboleggiato in tutto il mondo la devastazione di quel ...