Donna travolta e uccisa da automobile

Donna travolta e uccisa da auto a Roma : 23.21 Una Donna è morta investita da un'auto nel centro di Roma. E' accaduto in via San Saba nel quartiere Aventino, uno dei sette colli della Capitale. La vittima è una 73enne, deceduta sul colpo. A condurre la macchina un uomo di 76 anni portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Il veicolo è stato sequestrato. Sembra che la Donna, al momento dell'impatto,stesse attraversando con il semaforo rosso. ...