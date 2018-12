Disabile si ammala dopo due settimane dall' assunzione | dopo le cure l' aziende mantiene la

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Arriva dal mondo del lavoro, e da quel territorio di Sassuolo che rappresenta uno dei 'muscoli' più sviluppati dell'operosa Emilia, una storia di Natale che ha fatto di una srl specializzata in 'smart marketing' un esempio apprezzato, e rilanciato, anche dal ministro per la Famiglia e la Disabilità Lorenzo Fontana. Storia in controtendenza, quella della Microlog e del suo dipendenteSilvano Casali (26enne di Toano, nel Reggiano), che ruota tutta attorno a una promessa mantenuta anche a distanza di molto tempo: "Pensa a guarire che noi ti aspettiamo".Casali, paraplegico a causa di un incidente mentre era in sella al suo scooter, avvenuto quando era ancora uno studente delle superiori, si è visto costretto a salutare il suo nuovo posto di lavoroappena quindici giorni, a causa diurgenti, per una piaga da decubito.appena due, ...