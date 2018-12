Di Maio | ' Sull' Ires per gli enti di volontariato norma sbagliata | cambierà'

Tassa sul volontariato - Di Maio fa retromarcia : «La norma sull'Ires va cambiata» : La norma sulla Tassazione dell' Ires per gli enti no profit 'va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce ...

I frati convertono Di Maio sulle tasse - retromarcia sull'Ires in manovra : Quel che non poterono le opposizioni in Parlamento, potè la Chiesa. E in particolare i frati di Assisi, che come i vescovi hanno tuonato contro la norma inserita nella manovra che aumenta le tasse sul no profit. E così proprio mentre la vice ministro dell'Economia Laura Castelli si affannava a difendere la norma, ecco che Luigi Di Maio fa retromarcia e promette di cambiare tutto."Quella norma va cambiata nel primo provvedimento ...

I frati convertono Di Maio sulle tasse : Quel che non poterono le opposizioni in Parlamento, potè la Chiesa. E in particolare i frati di Assisi, che come i vescovi hanno tuonato contro la norma inserita nella manovra che aumenta le tasse sul no profit. E così proprio mentre la vice ministro dell'Economia Laura Castelli si affannava a difendere la norma, ecco che Luigi Di Maio fa retromarcia e promette di cambiare tutto."Quella norma va cambiata nel primo provvedimento ...

Di Maio : cambieremo al più presto la norma sull'Ires : Roma, 27 dic., askanews, - 'Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli. Non possiamo intervenire ...

Tassa sulla solidarietà - c’è la retromarcia Di Maio : «Siamo pronti a cambiarla» : In manovra è previsto il raddoppio dell’Ires per tutte le realtà del volontariato. Il vicepremier: «Lo faremo con il primo provvedimento utile»

Ecco tutte le "balle" di Di Maio sulle sforbiciate alle pensioni : I tagli alle pensioni alte ? Una vera e propria bufala. I tagli, quelli ci saranno, ma di certo non serviranno ad aumentare le pensioni minime a 780 euro. Il governo, sponda grillina, ha fatto ...

Di Maio pubblica il “test sulla manovra del popolo” : il nostro fact-checking : Nonostante in seguito alla pubblicazione della prima lista di risultati raggiunti in questi primi sette mesi di governo siano usciti numerosi articoli di fact-checking volti a spiegare che molti dei provvedimenti annunciati nel post diffuso dal leader del Movimento 5 Stelle non sono in realtà state ancora realizzate e che in molti casi mancano ancora i decreti collegati recanti tutte le disposizioni per l'accesso alle misure, Di Maio ha ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Giovanni Muciaccia (Art Attack) ironizza su Di Maio e la sua lista. Poi scherza : “Io sulla Fornero ho un attacco d’arte” : “Io su Fornero ho un attacco d’arte”. Giovanni Muciaccia (Art Attack) ha ironizzato sulla lista scritta da Luigi Di Maio sulla legge di Bilancio (due giorni fa aveva detto: “Ha esagerato con Art Attack da piccolo”. L’idolo dei (vecchi) bambini è tornato sulla questione con un simpatico video, pubblicato su Facebook, in cui, da un foglio con la serie di “fatto” scritti dal vicepresidente del ...

Sondaggi Politici/ Lega al 32% - risale Di Maio e il Pd non sfonda : ma sulla durata del Governo c'è scetticismo : Sondaggi Politici, le ultime intenzioni di voto: Lega al 32%, M5s tiene al 27% e sprofondo 'rosso' per il Pd. Elettori restano scettici su durata Governo

«Vero/falso» : il nuovo foglietto di Di Maio con il quiz sulle cose fatte : Stavolta il vicepremier propone una lista in dieci punti nella forma di “vero/falso”. Un test, sostiene il capo politico del Movimento 5 Stelle, da sottoporre a «parenti e familiari» perché «stanno girando un po’ troppe “balle” di Natale»...

Di Maio lancia il test sulla Manovra/ Dopo la lista dei "fatto" - il M5s inaugura il "quiz per i parenti" : Di Maio lancia un nuovo test sulla Manovra Dopo la lista dei 'fatto' sui social: il quiz per i parenti, la comunicazione M5s e la 'difesa' del vicepremier

«Vero/falso» : il nuovo foglietto di Di Maio con il quiz sulle cose fatte : Nella versione finale del maxi-emendamento del Governo approvato ieri dal Senato è stato notevolmente ridimensionato il fondo istituto presso il ministero dell'Economia: per il 2019 si è passati ...

"Vero o falso?" - il test di Di Maio sulla manovra : "Stanno girando un pò troppe "balle" di Natale sulla manovra del popolo. Così ho fatto questo test. In questi giorni potrete utilizzarlo anche voi sottoponendo a parenti e familiari questi semplici quesiti". Il vicepremier e leader M5S, Luigi Di Maio, torna su facebook con un foglietto per difendere il lavoro del governo sulla manovra. Come per il lungo elenco con tutte le promesse mantenute e 'bollinate' con un "fatto", questa ...