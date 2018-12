Di Maio e Salvini insieme a Catania | la conferenza stampa dei due vicepremier Diretta

Raddoppio Ires per no-profit - Cei a Salvini : "Se la prenda con i vescovi ma non tocchi l'umanità" | Di Maio : "Mi impegno a cambiare la norma" : Il cardinale si rivolge al ministro dell'Interno invitandolo a riflettere sull'aumento dell'imposta sul reddito delle società, che passa dal 12% al 24%

Tasse raddoppiate al volontariato - dopo Salvini anche Di Maio fa retromarcia : “La cambieremo” : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli. Non possiamo intervenire nella legge di bilancio perché si andrebbe in esercizio provvisorio. Ma prendo l'impegno di modificarla nel primo provvedimento utile", ha dichiarato il vicepremier Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : la Lega di Matteo Salvini perde consensi. M5S e Di Maio sempre peggio : Stando ai rilievi dell'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, l'anno 2018 si chiude con un calo del 3% dei consensi per la Lega, che si attesta al 33% circa da un iniziale 36,2%. Pur rimanendo ben oltre il 30%, la Lega ha iniziato a disegnare una traiettoria discendente che dalle elezioni dello scorso 4 marzo non era mai stata registrata.Continua a leggere

La manovra alla Camera. Salvini e Di Maio la difendono - Fi attacca - il Pd prepara la piazza : Oggi alla commissione Bilancio il testo della manovra che poi andrà in aula domani per la terza lettura e sabato per il voto finale -

Di Maio blinda il patto con Salvini : "Fusione a freddo che funziona" : Le frizioni con l'alleato leghista sono accantonate, anche perché le due forze stanno muovendo all'unisono verso la vera battaglia politica, che sarà la campagna elettorale per le Europee di maggio. '...

Terremoto Catania/ Ultime notizie - prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Terremoto Etna - Salvini e Di Maio a Catania : I due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi a Catania, mentre il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è in contatto costante con la protezione civile e segue da vicino il ...

Terremoto Catania : oggi Di Maio e Salvini nelle zone colpite : I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono attesi oggi nei luoghi colpiti dal Terremoto nel Catanese che alle 03.19 di eri ha causato crolli e feriti. Di Maio sarà sul posto di mattina mentre Salvini è atteso nel pomeriggio. oggi il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riunirà la giunta a Catania per dichiarare lo stato di calamità. L'articolo Terremoto Catania: oggi Di Maio e Salvini nelle zone colpite sembra essere il primo ...

Manovra stasera alla Camera Salvini detta i tempi. Di Maio 'Cittadini al centro' : Politica La Manovra passa con la fiducia: 167 a favore, 78 i contrari. Tra gli astenuti De Falco, M5S, di DAVIDE BANFO

Perché la crisi Carige mette alle strette Salvini e Di Maio : Roma. C’è una crisi bancaria in corso nella Genova a guida centrodestra, nella città di Beppe Grillo, ma il governo Lega-M5s non ne parla. Banca Carige oggi riapre gli sportelli e torna agli scambi in Borsa – con un prezzo quasi azzerato e perdite dell’80 per cento da inizio anno – dopo la pausa nat

Sisma.Oggi Salvini e Di Maio in Sicilia : 05.15 I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio saranno oggi in visita sui luoghi colpiti dal terremoto di magnitudo 4.8 che ieri ha colpito il Catanese causando crolli e numerosi feriti. Previsto, nel pomeriggio, anche un vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione. Nei luoghi maggiormente colpiti dal sisma è in arrivo anche un team della Protezione Civile. Oggi il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riunirà la ...

Salvini e Di Maio affilano le armi : Europee spartiacque : Si riparte dalle pendici dell'Etna, da una nuova emergenza italiana ma con lo sguardo rivolto a primavera, alla nuova campagna elettorale per le Europee. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo la ...

Di Maio e Salvini attesi a Catania e la fine della legge marziale in Ucraina : Seicento sfollati dopo il terremoto dell’altra notte che ha colpito sei paesi etnei. Il sisma di magnitudo 4.8 si è verificato alle 3:19 di mercoledì a una profondità di solo un chilometro. I paesi più colpiti sono Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Vener

Natale 2001 - Natale 2018 : dal Messia Monti ai novelli argonauti Di Maio e Salvini - alla ricerca del vello d’oro : Natale 2001, Natale 2018: dal Messia Monti ai novelli argonauti Di Maio e Salvini, alla ricerca del vello d’oro. Sette