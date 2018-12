gossipetv

: Desirée Maldera su Francesco: “L’ho sentito”. Poi le parole su Selvaggia - carmenFashionCr : Desirée Maldera su Francesco: “L’ho sentito”. Poi le parole su Selvaggia - infoitcultura : Desirée Maldera su Francesco Chiofalo dopo l’annuncio del tumore: “Ci sono” - spettacolo_fp : A sostenere Francesco Chiofalo nel dramma che sta attraversando c’è anche lei Desirée Maldera, poco fa rompe il si… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)rivela: “Ho sentito, in verità non abbiamo mai smesso”. Poi lesuRoma e il duro commento sulle fidanzate di Temptation Island Quattro giorni fa l’annuncio diChiofalo che ha lasciato tutti di sale: “Ho un tumore al cervello, dovrò sottopormi a un intervento di 18 ore. Non sarò …L'articolosu: “L’ho sentito”. Poi lesuproviene da Gossip e Tv.