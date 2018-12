Daniele Belardinelli | chi era il tifoso morto durante gli scontri Inter - Napoli - Sky

Daniele Belardinelli - chi era tifoso morto negli scontri Inter-Napoli : Daniele Belardinelli, chi era tifoso morto negli scontri Inter-Napoli Residente a Buguggiate e atleta della "Fight Academy" di Morazzone, faceva parte di un gruppo organizzato di supporters del Varese Calcio, "Blood and Honour". Per lui, in passato, due Daspo di cinque anni. "Amava il calcio, era un ragazzo ...

