Dalla F1 al tennis | Raikkonen si tiene in forma con la… racchetta | Kimi sfida il figlio

sportfair

: @carloblacksun @_cristiano73 @dbollini @JulianRoss79 @AceccKramer Si però il calcio non è il tennis. Il singolo dip… - AnnnibaleFrossi : @carloblacksun @_cristiano73 @dbollini @JulianRoss79 @AceccKramer Si però il calcio non è il tennis. Il singolo dip… - GiancarloIannel : Razzismo, milioni di euro, televisioni, il #calcio purtroppo non è più uno #sport. Si prenda esempio dal #rugby, da… - benerestauro_be : Onorato del premio ricevuto dalla fit come “migliore dirigente 2018” ai #supertennisawards #tennis #playpisana -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)e le sfide dinel grande campo costruito dentro casa: ecco come il pilota finlandese siindopo le festività natalizie Giornata all’insegna delin casa: dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia,e la sua famiglia si sono divertiti oggi con pallina e. Qualche scambio in un campo da… dentro casa, per, che hato anche ilRobin, che ha poi giocato anche con la madre Minttu nella cucina.Un modo diverso, per il pilota di F1, per tenersi ine divertirsi in compagnia della sua famiglia, nel campo dacostruito dentro casa. Giocate spettacolari a volano, per, che è poi passato alladacol suo primogenito.>>> PER IL VIDEO >>> A casasi gioca a: campo gigante dentro casa, Robinpapà...